Марочко: ВС РФ проверяют оборону ВСУ в Северске

Бойцы российской армии небольшими группами проверяют оборону ВСУ в Северске на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону противника в Северске и по возможности закрепляются на новых участках», — передает ТАСС слова эксперта. По словам Марочко, украинские войска превратили город в мощный укрепленный район.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Бойцы уже находятся в ряде ключевых населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.
