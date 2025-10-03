03 октября 2025

Марочко: ВС РФ проверяют оборону ВСУ в Северске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия России проводит проверку боем обороны противника
Армия России проводит проверку боем обороны противника Фото:

Бойцы российской армии небольшими группами проверяют оборону ВСУ в Северске на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону противника в Северске и по возможности закрепляются на новых участках», — передает ТАСС слова эксперта. По словам Марочко, украинские войска превратили город в мощный укрепленный район.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Бойцы уже находятся в ряде ключевых населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы российской армии небольшими группами проверяют оборону ВСУ в Северске на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Наши военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону противника в Северске и по возможности закрепляются на новых участках», — передает ТАСС слова эксперта. По словам Марочко, украинские войска превратили город в мощный укрепленный район. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Бойцы уже находятся в ряде ключевых населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...