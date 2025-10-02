Путин: ВС России вошли в Константиновку и Северск

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал об успехах в зоне СВО
Путин рассказал об успехах в зоне СВО Фото:

Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Об этом 2 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, российские военные развивают наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Информацию об этом приводит наш корреспондент.

«Группировка „Центр“ активно, эффективно работает, проводит операции и зашла в город Красноармейск», — отметил президент. Он подчеркнул, что бойцы уже находятся в ряде ключевых населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

По словам главы государства, подразделения «Южной» группировки российской армии вошли в Константиновку, которая является одним из основных оборонительных рубежей противника. Эти укрепления строились более десяти лет при поддержке западных специалистов. Кроме того, Путин заявил о начале боевых действий в городе Северск, который также считается крупным населенным пунктом в регионе.

Президент подчеркнул, что продвижение российских войск осуществляется в условиях плотной обороны ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планомерном расширении зоны контроля российских сил на донецком и луганском направлениях. Оперативная обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Об этом 2 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, российские военные развивают наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Информацию об этом приводит наш корреспондент. «Группировка „Центр“ активно, эффективно работает, проводит операции и зашла в город Красноармейск», — отметил президент. Он подчеркнул, что бойцы уже находятся в ряде ключевых населенных пунктов, где продолжаются боевые действия. По словам главы государства, подразделения «Южной» группировки российской армии вошли в Константиновку, которая является одним из основных оборонительных рубежей противника. Эти укрепления строились более десяти лет при поддержке западных специалистов. Кроме того, Путин заявил о начале боевых действий в городе Северск, который также считается крупным населенным пунктом в регионе. Президент подчеркнул, что продвижение российских войск осуществляется в условиях плотной обороны ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планомерном расширении зоны контроля российских сил на донецком и луганском направлениях. Оперативная обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...