Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Об этом 2 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, российские военные развивают наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Информацию об этом приводит наш корреспондент.
«Группировка „Центр“ активно, эффективно работает, проводит операции и зашла в город Красноармейск», — отметил президент. Он подчеркнул, что бойцы уже находятся в ряде ключевых населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.
По словам главы государства, подразделения «Южной» группировки российской армии вошли в Константиновку, которая является одним из основных оборонительных рубежей противника. Эти укрепления строились более десяти лет при поддержке западных специалистов. Кроме того, Путин заявил о начале боевых действий в городе Северск, который также считается крупным населенным пунктом в регионе.
Президент подчеркнул, что продвижение российских войск осуществляется в условиях плотной обороны ВСУ. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планомерном расширении зоны контроля российских сил на донецком и луганском направлениях. Оперативная обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной.
