В России дважды проиндексируют пенсии

В 2027 году страховые пенсии в России планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля их повысят на 4%, а двумя месяцами позже — еще на 3,4%. Корректировка затронет все категории пенсионеров, получающих страховые выплаты по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
«Планируется, что размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля — 3,4%», — уточнило РИА Новости. Кроме того, в 2028 году индексацию также проведут в два этапа. С 1 февраля страховые пенсии вырастут на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,8%.
Ранее, с 1 октября 2025 года, в России были увеличены размеры окладов сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военных, проходящих службу по призыву и контракту. Денежное содержание указанных категорий работников повышено на 7,6%
Как сообщало URA.RU, в 2026 году накопительную пенсию смогут получать более 152 тысяч россиян. Ее средний размер составит около 1,6 тысячи рублей.
