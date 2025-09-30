30 сентября 2025

В России вырастут оклады силовиков, судей и военнослужащих

Оклады правоохранителей увеличены с 1 октября
Оклады правоохранителей увеличены с 1 октября

Размеры окладов сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военных, проходящих службу по призыву и контракту с 1 октября 2025 года увеличиваются. Таким образом денежное содержание указанных категорий работников повышено на 7,6%.

«Постановление правительства касается окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих по контракту. Также — окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву, должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников Росгвардии, полиции, ФСИН и других органов», — пишет ТАСС.

Дополнительно повышение коснется работников Государственной противопожарной службы, таможенных органов, лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Таким образом повышение с 1 октября произведено в 1,076 раза.

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 093 рублей. Повышение коснется миллионов россиян: вырастут не только зарплаты «на минималке», но и больничные, декретные, отпускные и пособия по уходу за ребенком. Одновременно нагрузка увеличится и на бизнес.

