В Волгоградской области загорелась трава после атаки дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бочаров сообщил об отражении атаки дронов на Волгоградскую область
Бочаров сообщил об отражении атаки дронов на Волгоградскую область Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков в Кумылженском районе произошло возгорание сухой растительности.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Пострадавших нет», — написал Бочаров в telegram-канале администрации Волгоградской области..

Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. На месте работают экстренные службы.

В ночь на 4 октября российские системы ПВО уничтожили не менее семи украинских беспилотников. Атаки затронули, в частности, Ленинградскую и Белгородскую области. В Ленинградской области в результате падения обломков произошло возгорание на территории промышленной зоны, которое было ликвидировано в течение полутора часов. В Белгородской области беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле, в результате чего пострадал оператор. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков в Кумылженском районе произошло возгорание сухой растительности. «Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Пострадавших нет», — написал Бочаров в telegram-канале администрации Волгоградской области.. Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. На месте работают экстренные службы. В ночь на 4 октября российские системы ПВО уничтожили не менее семи украинских беспилотников. Атаки затронули, в частности, Ленинградскую и Белгородскую области. В Ленинградской области в результате падения обломков произошло возгорание на территории промышленной зоны, которое было ликвидировано в течение полутора часов. В Белгородской области беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле, в результате чего пострадал оператор. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...