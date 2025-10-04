В Волгоградской области загорелась трава после атаки дронов

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков в Кумылженском районе произошло возгорание сухой растительности.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Пострадавших нет», — написал Бочаров в telegram-канале администрации Волгоградской области..
Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. На месте работают экстренные службы.
В ночь на 4 октября российские системы ПВО уничтожили не менее семи украинских беспилотников. Атаки затронули, в частности, Ленинградскую и Белгородскую области. В Ленинградской области в результате падения обломков произошло возгорание на территории промышленной зоны, которое было ликвидировано в течение полутора часов. В Белгородской области беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле, в результате чего пострадал оператор. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.
