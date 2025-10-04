В Ленинградской области из-за дронов загорелась промзона: карта атак на 4 октября

В Ленинградской области ночью сбили БПЛА Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регионы Росси ночью атаковали не менее семи беспилотников
Регионы Росси ночью атаковали не менее семи беспилотников Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 4 октября в небе над Россией сбили не менее семи беспилотников ВСУ. Из-за атак, в частности, пострадали Ленинградская и Белгородская области. В первом регионе произошло возгорание на промышленной зоне, спустя около полутора часов его потушили. В Белгородском регионе БПЛА атаковал работающую в поле сельхозтехнику, в связи с чем пострадал водитель. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

В каких регионах сбили дроны

Ленинградская область 

В 02:40 по московскому времени в регионе объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили, что на фоне этого может замедлиться скорость интернет-соединения. Губернатор Александр Дрозденко спустя час сообщил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников в воздушном пространстве над Киришами. В результате падения обломков в промышленной зоне города возник пожар — его оперативно потушили. Согласно данным Роспотребнадзора, экологическая ситуация в районе происшествия остается стабильной — превышения установленных норм по содержанию вредных веществ в воздухе не выявлено.

Белгородская область

Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков в  telegram-канале, в селе Ясные Зори беспилотник ВСУ совершил атаку на сельскохозяйственную технику, работающую в поле. В результате происшествия водитель комбайна получил травмы. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью: у него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние в область глаза, а также ссадины на правой кисти. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи перевезет мужчину в областную клиническую больницу. Сама сельхозтехника также получила повреждения в результате атаки.

Где объявляли режим беспилотной опасности

Оренбургская область

Губернатор Евгений Солнцев сообщил в  telegram-канале о введении режима опасности в связи с угрозой атаки дронов на территории региона. Жителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за последующими официальными уведомлениями областного правительства.

Брянская область

Глава региона Александр Богомаз написал в telegram-канале о введении соответствующего режима. Жителям рекомендовали не покидать свои дома и укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами. В случае нахождения на улице нужно было проследовать в ближайшее укрытие либо другое безопасное место. Спустя два часа режим отменили. 

Воронежская область

Губернатор Александр Гусев написал в telegram-канале, что в Воронеже и Борисоглебске была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя час ее отменили. Также к 04:36 (по мск) сняли режим опасности в Россошанском районе. 

Херсонская область

Глава региона Владимир Сальдо сообщил вчера в 21:41 (по мск) о введении режима беспилотной опасности. Спустя чуть больше двух часов его отменили. Однако на текущий момент он снова действует.  

Пензенская область

В регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». В рамках этого временно ограничена работа мобильного интернета, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. Спустя около шести часов его отменили. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 4 октября в небе над Россией сбили не менее семи беспилотников ВСУ. Из-за атак, в частности, пострадали Ленинградская и Белгородская области. В первом регионе произошло возгорание на промышленной зоне, спустя около полутора часов его потушили. В Белгородском регионе БПЛА атаковал работающую в поле сельхозтехнику, в связи с чем пострадал водитель. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.  В каких регионах сбили дроны Ленинградская область  В 02:40 по московскому времени в регионе объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили, что на фоне этого может замедлиться скорость интернет-соединения. Губернатор Александр Дрозденко спустя час сообщил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников в воздушном пространстве над Киришами. В результате падения обломков в промышленной зоне города возник пожар — его оперативно потушили. Согласно данным Роспотребнадзора, экологическая ситуация в районе происшествия остается стабильной — превышения установленных норм по содержанию вредных веществ в воздухе не выявлено. Белгородская область Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков в  telegram-канале, в селе Ясные Зори беспилотник ВСУ совершил атаку на сельскохозяйственную технику, работающую в поле. В результате происшествия водитель комбайна получил травмы. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью: у него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние в область глаза, а также ссадины на правой кисти. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи перевезет мужчину в областную клиническую больницу. Сама сельхозтехника также получила повреждения в результате атаки. Где объявляли режим беспилотной опасности Оренбургская область Губернатор Евгений Солнцев сообщил в  telegram-канале о введении режима опасности в связи с угрозой атаки дронов на территории региона. Жителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за последующими официальными уведомлениями областного правительства. Брянская область Глава региона Александр Богомаз написал в telegram-канале о введении соответствующего режима. Жителям рекомендовали не покидать свои дома и укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами. В случае нахождения на улице нужно было проследовать в ближайшее укрытие либо другое безопасное место. Спустя два часа режим отменили.  Воронежская область Губернатор Александр Гусев написал в telegram-канале, что в Воронеже и Борисоглебске была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя час ее отменили. Также к 04:36 (по мск) сняли режим опасности в Россошанском районе.  Херсонская область Глава региона Владимир Сальдо сообщил вчера в 21:41 (по мск) о введении режима беспилотной опасности. Спустя чуть больше двух часов его отменили. Однако на текущий момент он снова действует.   Пензенская область В регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». В рамках этого временно ограничена работа мобильного интернета, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. Спустя около шести часов его отменили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...