Российские военные вошли в ключевой город в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: в Северске начались городские бои
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные подошли вплотную к Северску в начале октября
Российские военные подошли вплотную к Северску в начале октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ключевой город на севере ДНР вошли российские военные. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас активно развиваются бои в Северске. 

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — заявил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС. 

Северск некоторые называют ключом к Донбассу. Ведь его освобождение открывает дорогу на Красный Лиман и Славянск. А это положительно скажется на освобождении всего региона. 

По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ превратили город в укрепрайон. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед. «Они прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — заявил он, передает MK.RU. При этом ВС РФ в плотную подошли к городу в начале октября

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ключевой город на севере ДНР вошли российские военные. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас активно развиваются бои в Северске.  «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — заявил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.  Северск некоторые называют ключом к Донбассу. Ведь его освобождение открывает дорогу на Красный Лиман и Славянск. А это положительно скажется на освобождении всего региона.  По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ превратили город в укрепрайон. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед. «Они прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — заявил он, передает MK.RU. При этом ВС РФ в плотную подошли к городу в начале октября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...