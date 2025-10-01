ВС РФ практически вплотную подошли к Северску

Российские войска вплотную подошли к городу Северск Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, уточнив, что расстояние от передовых российских позиций до окраин города на отдельных участках составляет несколько сотен метров.
«Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», — заявил Кимаковский. Цитата по ТАСС.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Ранее российские военные освободили два населенных пункта в ДНР: Кировск и Северк Малый.
