Депутат Милонов, которого заметили с новым iPhone 17, объяснился

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал распространившиеся в соцсетях фотографии с новым iPhone 17 Pro, напомнив о его предыдущей критике продукции Apple. Парламентарий объяснил, что использует смартфон для тестирования.
«Мой любимый телефон Nokia Lumia 625 перестал работать. Вот взял протестировать аппарат с версией для разработчиков — сфотографировать замечательные интерьеры и фасады Мариинского и Екатерининского дворца», — заявил Милонов, сообщает «Газета.Ru».
В России стоимость флагманской модели iPhone 17 Pro Max с максимальной комплектацией в магазинах достигла 250 тысяч рублей, поделились тюменские риелторы. Цена топовой версии смартфона приблизилась к 260 тысячам рублей, тогда как базовая модель оценивается в 95 тысяч рублей.
Ранее компания Apple провела ежегодную презентацию новой линейки смартфонов 9 сентября 2025 года в Купертино. Модельный ряд iPhone 17 получил обновленный дизайн дисплея, функцию Always On Display и увеличенный базовый объем памяти. Подробный обзор технических характеристик новинки — в материале URA.RU.
