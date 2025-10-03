03 октября 2025

Очевидец спас женщину из огня в челябинском поселке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Пожар полностью уничтожил дачный дом под Миассом
Пожар полностью уничтожил дачный дом под Миассом Фото:

В дачном поселке под Миассом Челябинской области случился пожар. Возгорание произошло в одном из домов. Оказавшийся рядом очевидец спас женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Возгорание произошло в садовом доме. Благодаря очевидцу из опасной зоны была спасена женщина. Он проник в дом и вывел хозяйку на свежий воздух. Она не пострадала», — рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, причиной возгорания могла стать перегревшаяся дымовая труба камина, который оставили работать на ночь, пояснили в пресс-службе МЧС. В ведомстве добавили, что прибывшие на место пожарные застали строение полностью охваченным пламенем.

В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. МЧС России призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

Пожар предположительно произошел из-за накала дымовой трубы
Пожар предположительно произошел из-за накала дымовой трубы
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
