В дачном поселке под Миассом Челябинской области случился пожар. Возгорание произошло в одном из домов. Оказавшийся рядом очевидец спас женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Возгорание произошло в садовом доме. Благодаря очевидцу из опасной зоны была спасена женщина. Он проник в дом и вывел хозяйку на свежий воздух. Она не пострадала», — рассказали в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, причиной возгорания могла стать перегревшаяся дымовая труба камина, который оставили работать на ночь, пояснили в пресс-службе МЧС. В ведомстве добавили, что прибывшие на место пожарные застали строение полностью охваченным пламенем.
В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. МЧС России призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.
