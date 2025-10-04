Появились первые кадры с камчатским вулканом, где сорвались туристы

Спасатели высадились на склоне Вилючинского вулкана на Камчатке для эвакуации трех туристов, получивших серьезные травмы при срыве во время восхождения. Операция проводится с использованием вертолета Ми-8, сообщает краевое МЧС.
«Такая работа — в любых условиях, на любых высотах, в любую погоду! Быть там, где людям нужна помощь»,— охарактеризовали работу специалистов в Минздраве Камчатского края. Уточняется, что вертолет Центра медицины катастроф доставил на вулкан спасателей и медицинских работников.
По информации главы регионального МЧС Лебедева, спасательная группа десантировалась на высоте 1,5 тысячи метров и в настоящее время вместе с медиками поднимается к месту нахождения пострадавших. Точная высота, на которой находятся травмированные туристы, пока не установлена.
Ранее сообщалось, что около трех альпинистов получили травмы во время срыва с Вилючинского вулкана на Камчатке. На место отправлена спасательная бригада для эвакуации пострадавших, которые неспособны самостоятельно спуститься с горы.
