Появились первые кадры с камчатским вулканом, где сорвались туристы

Спасатели высадились на Вилючинском вулкане за пострадавшими туристами
Спасатели высадились на Вилючинском вулкане для эвакуации травмированных туристов
Спасатели высадились на Вилючинском вулкане для эвакуации травмированных туристов

Спасатели высадились на склоне Вилючинского вулкана на Камчатке для эвакуации трех туристов, получивших серьезные травмы при срыве во время восхождения. Операция проводится с использованием вертолета Ми-8, сообщает краевое МЧС.

«Такая работа — в любых условиях, на любых высотах, в любую погоду! Быть там, где людям нужна помощь»,— охарактеризовали работу специалистов в Минздраве Камчатского края. Уточняется, что вертолет Центра медицины катастроф доставил на вулкан спасателей и медицинских работников.

По информации главы регионального МЧС Лебедева, спасательная группа десантировалась на высоте 1,5 тысячи метров и в настоящее время вместе с медиками поднимается к месту нахождения пострадавших. Точная высота, на которой находятся травмированные туристы, пока не установлена.

Ранее сообщалось, что около трех альпинистов получили травмы во время срыва с Вилючинского вулкана на Камчатке. На место отправлена спасательная бригада для эвакуации пострадавших, которые неспособны самостоятельно спуститься с горы.

