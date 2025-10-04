Правительство выделит дополнительные миллиарды на поддержку пенсионерам и инвалидам: ждать ли надбавок

Правительство РФ выделило дополнительно более 10 миллиардов рублей из резервного фонда на социальные доплаты неработающим пенсионерам в 19 регионах страны, а также на ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Соответствующее распоряжение было подписано 3 октября 2025 года. В связи с этим URA.RU напоминает, что это за выплаты, кому и как они начисляются.
Выплаты распределены почти поровну
Согласно распоряжению, финансовые средства распределены практически поровну. Свыше 4,8 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Благодаря этому выплаты получат более 1,2 миллиона человек.
Оставшиеся 5,2 млрд рублей выделено на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Эти средства будут направлены в Социальный фонд России.
Финансирование получат свыше 20 регионов. Среди них: Республики: Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Саха (Якутия), Тыва. Также выплаты затронут Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский край. Также дополнительное финансирование для соцвыплат будут направлено в Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Ленинградскую, Магаданскую и Московскую области. Также выплаты затронут Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
Ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами
Данный вид поддержки направлен на граждан, которые берут на себя заботу о детях-инвалидах и инвалидах с детства I группы. С 2025 года в соответствии с указом президента РФ право на ежемесячные выплаты получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, осуществляющие уход. Решение о выделении дополнительных 5,2 млрд рублей было обусловлено именно ростом числа получателей этой меры поддержки
Родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), неработающим или работающих неполный день, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 10000,00 рублей. Об этом напоминает Социальный фонд России.
Для установления выплаты другому неработающему лицу (не родителю или опекуну) необходимо его заявление с указанием даты начала ухода и обязательством по его обеспечению, а также заявление законного представителя инвалида, выражающее согласие на осуществление ухода этим лицом. Выплата назначается на год, и для ее продления необходимо ежегодно подавать новое заявление.
Социальная доплата к пенсии
Эта мера поддержки обеспечивает минимальный гарантированный доход для неработающих пенсионеров. Региональная социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, чей общий материальный доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания. Доплата доводит общую сумму материального обеспечения пенсионера до уровня регионального прожиточного минимума.
С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения в России составляет 17 733 рубля. В 2026 году, согласно проекту федерального бюджета, ожидается повышение до 18 939 рублей.
В федеральном бюджете на подобные социальные цели на 2025 год заложено более 56,8 млрд рублей. Если прожиточный минимум пенсионера в регионе ниже среднего по России, доплата осуществляется из федерального бюджета через Социальный фонд России.
Если региональный прожиточный минимум выше среднероссийского, доплата производится из средств бюджета субъекта РФ. Для оформления большинства льгот и выплат можно обратиться через портал «Госуслуги», в клиентские службы Социального фонда России или в МФЦ.
