Пособия на детей призывников будут выплачивать по-новому: новые правила

Соцфонд России предложил внести изменения в порядок предоставления ежемесячного пособия на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Проект административного регламента был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения касаются процедур оформления и получения выплат для семей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Обновление правил обусловлено необходимостью повышения доступности и эффективности мер поддержки. О правилах подачи и количестве пособия — в материале URA.RU.
Условия для подачи заявления
Мать ребенка, опекун или родственник, ухаживающий за малышом, могут обратиться за пособием по новому регламенту. Заявление на получение выплаты принимается как лично в территориальных органах фонда, так и через МФЦ, по почте или на портале госуслуг. Максимальный срок предоставления услуги составляет пять рабочих дней с момента регистрации заявления и документов. Госпошлина или иная плата за оформление пособия не требуется. Для получения выплаты необходимо предоставить подтверждающие документы вместе с заявлением.
В Соцфонде определили ситуации, при которых в пособии могут отказать. Это возможно, если мать ребенка лишена родительских прав, несовершеннолетний находится на полном государственном обеспечении или претендент на выплату не представил необходимые документы в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления. В остальных случаях обращение рассматривается в установленный срок.
Как подать заявление
Для подачи заявления на получение пособия через портал «Госуслуги» теперь требуется предоставить расширенный перечень данных о ребенке и родителях. Согласно действующим правилам, заявление можно оформить только с подтвержденной учетной записью, а после подачи электронного документа заявителю приходит уведомление о необходимости донести оригиналы документов в Соцфонд.
Для оформления пособия родителю или другому родственнику потребуется указать номер и дату актовой записи о рождении ребенка, СНИЛС, а также данные отца и матери — ФИО, дату рождения и СНИЛС. Если заявление подает не мать, то информация о матери обязательна. В самой форме на портале госуслуг предусмотрены подсказки по заполнению каждого пункта. Помимо личных данных, необходимо ввести название учреждения, связанного со службой или призывом родителя — воинской части, военкомата или военной образовательной организации.
Для обращения в Социальный фонд на личном приеме, кроме заявления, потребуется предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также документ, подтверждающий период службы по призыву. В случае, если отец ребенка продолжает проходить службу, справку необходимо получить в воинской части, а если служба уже завершена — в военкомате по месту призыва.
Сколько получат семьи военных
Ежемесячное пособие для семей военнослужащих по призыву, чьи дети не достигли трехлетнего возраста, составит 18 285 рублей. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Выплату предоставляют на весь период службы отца и прекращают начислять в день окончания срочной службы.
Пособие можно получать через «Почту России» либо на банковский счет, открытый на имя получателя. Перечисления осуществляются с 3-го по 25-е число каждого месяца. Какую форму получения выбрать, семья указывает в заявлении при оформлении выплаты. Районные коэффициенты для северных и приравненных к ним регионов позволяют увеличить сумму пособия в зависимости от места проживания семьи военнослужащего.
Какие еще выплаты положены семьям участников СВО
Дети военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвовавших в СВО, получают расширенные меры господдержки. Об этом пишет портал Mail.ru. Детям погибших на СВО положена единовременная выплата в размере 5,2 млн рублей и ежемесячные пособия до 3092,07 рублей. Выплату могут получить дети до 18 лет, а также студенты-очники — до 23 лет.
Кроме федеральных мер поддержки, в каждом регионе действуют свои социальные программы для семей участников СВО. На портале Госуслуг и сайте региональных министерств труда и социальной защиты можно узнать о дополнительных выплатах и льготах. Среди наиболее распространенных — бесплатное питание в детсадах, школах и колледжах, предоставление льготных мест в дошкольных учреждениях, компенсация стоимости проездных билетов на общественный транспорт, а также приоритетное распределение путевок в детские оздоровительные лагеря.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.