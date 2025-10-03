03 октября 2025

Учитель отчитала школьницу за кокошник на голове, в дело вмешалось Минобразования Свердловской области

В свердловском минобре вступились за школьницу, которую отчитали за кокошник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия уже работает над решением конфликта между школой и мамой девочки
Комиссия уже работает над решением конфликта между школой и мамой девочки Фото:

Министерство образования Свердловской области направило специальную комиссию для проверки школы в Березовском, где учитель начальных классов запретила ученице второго класса приходить на занятия в ободке для волос в виде кокошника. Об этом URA.RU сообщила и.о. министра образования региона Светлана Тренихина.

«В данную школу города Березовского направлена комиссия министерства образования. Она уже работает, изучит все обстоятельства произошедшего, даст оценку поведения педагогического состава, а также нарушений, если такие будут обнаружены», — подчеркнула Тренихина.

Инцидент произошел в конце сентября: второклассница одной из школ Березовского пришла на занятия с ободком в стиле традиционного русского кокошника. Учительница посчитала аксессуар неуместным, сравнив его с маскарадным костюмом, и запретила девочке носить его в школе. Мать ученицы не согласилась с решением педагога и рассказала о случившемся в социальных сетях, что вызвало широкий общественный резонанс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство образования Свердловской области направило специальную комиссию для проверки школы в Березовском, где учитель начальных классов запретила ученице второго класса приходить на занятия в ободке для волос в виде кокошника. Об этом URA.RU сообщила и.о. министра образования региона Светлана Тренихина. «В данную школу города Березовского направлена комиссия министерства образования. Она уже работает, изучит все обстоятельства произошедшего, даст оценку поведения педагогического состава, а также нарушений, если такие будут обнаружены», — подчеркнула Тренихина. Инцидент произошел в конце сентября: второклассница одной из школ Березовского пришла на занятия с ободком в стиле традиционного русского кокошника. Учительница посчитала аксессуар неуместным, сравнив его с маскарадным костюмом, и запретила девочке носить его в школе. Мать ученицы не согласилась с решением педагога и рассказала о случившемся в социальных сетях, что вызвало широкий общественный резонанс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...