Учитель отчитала школьницу за кокошник на голове, в дело вмешалось Минобразования Свердловской области

Министерство образования Свердловской области направило специальную комиссию для проверки школы в Березовском, где учитель начальных классов запретила ученице второго класса приходить на занятия в ободке для волос в виде кокошника. Об этом URA.RU сообщила и.о. министра образования региона Светлана Тренихина.
«В данную школу города Березовского направлена комиссия министерства образования. Она уже работает, изучит все обстоятельства произошедшего, даст оценку поведения педагогического состава, а также нарушений, если такие будут обнаружены», — подчеркнула Тренихина.
Инцидент произошел в конце сентября: второклассница одной из школ Березовского пришла на занятия с ободком в стиле традиционного русского кокошника. Учительница посчитала аксессуар неуместным, сравнив его с маскарадным костюмом, и запретила девочке носить его в школе. Мать ученицы не согласилась с решением педагога и рассказала о случившемся в социальных сетях, что вызвало широкий общественный резонанс.
