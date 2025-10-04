На Камчатке нашли двух из трех застрявших на вулкане туристов

Двух пострадавших альпинистов обнаружили спасатели на склоне вулкана Вилючинский в Камчатском крае вечером 4 октября, поиски третьего участника продолжаются. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Спасатели дошли до двух пострадавших, ищут третьего, спасательная операция продолжается», — написал Лебедев во «Вконтакте». Он уточнил, что требуется оказание медицинской помощи альпинистам, ведется подготовка к их эвакуации к подножью вулкана.
По сообщениям Лебедева, туристы получили серьезные травмы при подъеме на закрытый для посещения вулкан Вилючинский. Об этом писал RT. Один из участников группы смог вызвать спасателей, после того как они сорвались с вулкана. МЧС и медики продолжают поиски.
