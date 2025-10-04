В результате атаки на Белгород ранена супружеская пара

На Белгород продолжаются атаки беспилотников ВСУ, в результате которых есть пострадавшие. Об этом рассказал глава области Вячеслав Гладков.
«Атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Есть пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара беспилотника по коммерческому объекту было ранено четверо человек. Уточнялось, что супружеская пара с осколочными ранениями была доставлена в областную больницу, а две женщины с баротравмами направлены в городскую больницу №2 для обследования.
В результате детонации на объекте произошло возгорание оборудования и навеса, которое было оперативно ликвидировано силами МЧС. Сообщалось также о повреждениях легкового автомобиля, у которого были выбиты стекла и посечен кузов.
По дополнительной информации, в городе было зафиксировано еще одно возгорание — загорелось дерево от падения обломков сбитого БПЛА возле коммерческого объекта. Пожар был оперативно потушен, а в здании повреждены фасад и остекление. Информация о последствиях инцидентов продолжает уточняться.
