В результате атаки на Белгород ранена супружеская пара

Атаки ВСУ на Белгород продолжаются
Атаки ВСУ на Белгород продолжаются
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

На Белгород продолжаются атаки беспилотников ВСУ, в результате которых есть пострадавшие. Об этом рассказал глава области Вячеслав Гладков.

«Атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Есть пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара беспилотника по коммерческому объекту было ранено четверо человек. Уточнялось, что супружеская пара с осколочными ранениями была доставлена в областную больницу, а две женщины с баротравмами направлены в городскую больницу №2 для обследования.

В результате детонации на объекте произошло возгорание оборудования и навеса, которое было оперативно ликвидировано силами МЧС. Сообщалось также о повреждениях легкового автомобиля, у которого были выбиты стекла и посечен кузов.

По дополнительной информации, в городе было зафиксировано еще одно возгорание — загорелось дерево от падения обломков сбитого БПЛА возле коммерческого объекта. Пожар был оперативно потушен, а в здании повреждены фасад и остекление. Информация о последствиях инцидентов продолжает уточняться.

