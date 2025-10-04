Выборы и газ: в Тбилиси протестующие пытались прорваться в президентский дворец

В Грузии 4 октября прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов и муниципалитетов, а также сформировали состав городских собраний.
По предварительным данным, лидирует правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», получая свыше 77% голосов во всех регионах страны. Партия выступает за приостановку процесса интеграции Грузии в Евросоюз, что вызывает активное сопротивление оппозиции.
На фоне выборов политические противники власти объявили о проведении массового митинга в центре Тбилиси. Организаторы заявляют, что их цель — «мирное свержение власти». Сцену для выступлений заранее устанавливали на площади Свободы, перед зданием городского собрания.
По сообщениям местных СМИ, жители различных регионов страны организованными автоколоннами направляются в Тбилиси, чтобы присоединиться к акции. В столице усилены меры безопасности, движение в центральных районах ограничено. Как проходят выборы и чем может закончиться противостояние сторонников власти и оппозиции — в материале URA.RU.
В Грузии проходят выборы
В субботу, 4 октября, в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Голосование было организовано на территории 64 муниципалитетов и районов страны, сообщили в Центральной избирательной комиссии. По данным ЦИК, участие в выборах могли принять 3,5 миллиона граждан, достигших 18 лет и постоянно проживающих на территории Грузии.
Для проведения голосования было открыто 3061 избирательный участок. За ходом выборов следили представители 28 международных миссий — всего более 80 иностранных наблюдателей. Кроме того, процесс контролировали более 8 тысяч наблюдателей от 27 местных организаций.
Первые результаты
Согласно данным экзитпола, проведенного исследовательской компанией GORBI по заказу телеканала Imedi, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 77,4% голосов. На втором месте — кандидат от партий «Лело» и «Гахария — За Грузию» Ираклий Купрадзе с результатом 8,8%. Представитель партии «Гирчи» Яго Хвичия получает 6,7%.
Остальные кандидаты суммарно набирают около 7% голосов. Как уточняет телеканал, экзитпол отражает итоги опросов избирателей, покидающих участки. Его результаты не имеют юридической силы, однако показывают общую тенденцию голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 33,5%.
«Мирная акция протеста» закончилась стычками с полицией
Вечером 4 октября в центре Тбилиси вспыхнули столкновения между участниками оппозиционного митинга и силами правопорядка. Протестующие, собравшиеся у президентского дворца Орбелиани, попытались прорваться на территорию резиденции. Силовики ответили применением спецсредств.
По сообщениям грузинских СМИ у дворца начались стычки. Во двор вышел спецназ, против участников митинга был применен перцовый газ. Несмотря на это, несколько десятков радикально настроенных активистов сорвали решетки у ограждения и предприняли попытку ворваться внутрь.
Сотрудники спецподразделений оттеснили толпу, используя газовые баллончики. Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция «вышла за рамки закона о собраниях и манифестациях». Ведомство сообщило о призывах к насилию со стороны организаторов и повреждении ограждений здания президентского дворца на улице Атонели.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ
По данным СМИ, митингующие начали возводить баррикады и забрасывать здание камнями. В их сторону были направлены водометы, позднее силовики применили слезоточивый газ. В районе президентского дворца мобилизованы дополнительные подразделения спецназа, к месту стягиваются полицейские и техника. Позже силовые структуры приступили к разгону демонстрации. Против нескольких сотен активистов использовали водометные машины. Протестующие начали отступать, здание президентского дворца было оцеплено.
На фоне столкновений пострадали журналисты — митингующие напали на съемочную группу телеканала «Имеди». Представители медиа назвали произошедшее нападением на свободу слова. Несмотря на действия полиции, отдельные группы демонстрантов продолжили бросать камни и пиротехнику в сторону резиденции. В центре города зафиксированы случаи повреждения имущества — участники беспорядков разбивают витрины и мебель уличных кафе на площади Орбелиани.
Политическая реакция
Политическая реакция последовала почти сразу. Депутат Европарламента от Литвы Раса Юнкявичене в соцсетях призвала «уделить внимание и поддержку европейской Грузии», назвав происходящее одним из ключевых протестов последних лет. Украинский парламентарий Артем Дмитрук, напротив, заявил, что, по его прогнозу, «власть в Грузии выстоит».
Тем временем в стране завершилось голосование на муниципальных выборах. Все избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 33%. Первые предварительные результаты обещают огласить в ближайшие часы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.