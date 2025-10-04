В Европе испугались последствий после слов Рютте о России

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз (ЕС) пересмотреть курс в отношении России. Соответствующее заявление политик опубликовал в соцсетях. Поводом для его обращения стали недавние слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны российских ракет, которые могут долететь до городов Западной Европы за несколько минут.
«Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики», — написал Мема. Его пост опубликован в соцсети X.
Ранее Рютте заявил, что Украина в настоящее время выполняет роль первой линии обороны для западного военного блока. По его словам, альянсу необходимо сосредоточиться на создании так называемой «стены дронов», поскольку использование дорогостоящих ракет для уничтожения относительно недорогих беспилотных летательных аппаратов является неэффективным. Кроме того, Рютте выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа относительно необходимости сбивать российские самолеты в случае их появления в воздушном пространстве стран НАТО, передает 360.ru.
