Инциденты с беспилотниками в Европе — это лишь часть масштабной провокации против России, которую Запад готовил еще в середине 2010-х годов. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
«Это всего лишь часть общих провокаций, которые происходят», — сказал Додик в интервью ТАСС. По его мнению, самая серьезная из них произошла больше 10 лет назад.
Он отметил, что наиболее значительной провокацией стало подписание так называемых Минских соглашений. По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель открыто признала, что соглашения рассматривались лишь как способ выиграть время до стабилизации власти в Киеве и последующего противостояния с Россией. Додик подчеркнул, что подобные действия являются проявлением обмана. Кроме того, он заявил, что распространенные утверждения о России как о стране-агрессоре и угрозе для Европы также не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. Президент Республики Сербской добавил, что РФ начала спецоперацию, когда стране не оставили выбора.
«Россия начала специальную военную операцию по понятным причинам, она предупреждала годами, десятилетиями, но это не привело ни к каким результатам. И Запад это игнорировал, они собирались сменить власть на Украине и завладеть природными ресурсами России», — сообщил Додик.
Ранее президент Республики Сербской рассказал о просьбе, к которой он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он попросил главу российского государства не исключать балканскую тематику из диалога с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политик выразил мнение, что создание комиссии могло бы способствовать окончательной стабилизации положения в регионе путем разработки устойчивых решений и эффективной организации государственности. Переговоры между Путиным и Додиком состоялись в Сочи в рамках заседания клуба «Валдай».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.