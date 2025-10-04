04 октября 2025

Аэропорт Мюнхена обратился к пилотам на фоне ситуации с БПЛА

Безопасность полетов в Мюнхене усилена на фоне инцидентов с дронами
Аэропорт Мюнхена выпустил специальное извещение для пилотов (NOTAM) в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами. Эта мера, действующая до полуночи, призвана обеспечить регулярное выполнение полетов и справиться с неопределенностью. Об этом сообщил представитель воздушной гавани Хеннер Ойтинг.

«В связи с ограничениями выполнения полетов из-за замеченных в последние дни беспилотников аэропорт из соображений безопасности и превентивно опубликовал „извещение для пилотов“ (NOTAM), чтобы справиться с неопределенностью на сегодняшний вечер и, таким образом, обеспечить максимально возможно регулярное начало полетов в воскресенье утром. Этот NOTAM действует до полуночи», — сообщил Ойтинг агентству РИА Новости. 

Представитель аэропорта не стал уточнять, о каком именно типе извещения идет речь. Ранее управление воздушного движения Германии уже ограничивало полеты в Мюнхене из-за обнаружения дронов неизвестного происхождения. По данным СМИ, беспилотники также были замечены над «инновационным центром» бундесвера, а полеты в аэропорту приостанавливались дважды за 24 часа.

Ранее URA.RU сообщало, что над бельгийской военной базой Эльзенборн в провинции Льеж в ночь на 3 октября заметили 15 беспилотников. Их обнаружили случайно во время тестирования новой системы слежения. По данным военных, дроны могли направляться из Бельгии в Германию, где их также зафиксировала полиция.

