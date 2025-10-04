Аэропорт Мюнхена обратился к пилотам на фоне ситуации с БПЛА

Аэропорт Мюнхена выпустил специальное извещение для пилотов (NOTAM) в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами. Эта мера, действующая до полуночи, призвана обеспечить регулярное выполнение полетов и справиться с неопределенностью. Об этом сообщил представитель воздушной гавани Хеннер Ойтинг.
«В связи с ограничениями выполнения полетов из-за замеченных в последние дни беспилотников аэропорт из соображений безопасности и превентивно опубликовал „извещение для пилотов“ (NOTAM), чтобы справиться с неопределенностью на сегодняшний вечер и, таким образом, обеспечить максимально возможно регулярное начало полетов в воскресенье утром. Этот NOTAM действует до полуночи», — сообщил Ойтинг агентству РИА Новости.
Представитель аэропорта не стал уточнять, о каком именно типе извещения идет речь. Ранее управление воздушного движения Германии уже ограничивало полеты в Мюнхене из-за обнаружения дронов неизвестного происхождения. По данным СМИ, беспилотники также были замечены над «инновационным центром» бундесвера, а полеты в аэропорту приостанавливались дважды за 24 часа.
Ранее URA.RU сообщало, что над бельгийской военной базой Эльзенборн в провинции Льеж в ночь на 3 октября заметили 15 беспилотников. Их обнаружили случайно во время тестирования новой системы слежения. По данным военных, дроны могли направляться из Бельгии в Германию, где их также зафиксировала полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.