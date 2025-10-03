Над бельгийской военной базой замечены 15 БПЛА

Пятнадцать беспилотников были замечены в ночь на пятницу, 3 октября, над военной базой Эльзенборн в восточной части бельгийской провинции Льеж, информацию об инциденте подтвердили в канцелярии министра обороны Бельгии Тео Франкена. Дроны зафиксировали случайно — во время испытаний новой системы обнаружения беспилотников.
«По чистой случайности на базе проходили испытания системы обнаружения беспилотников, система смогла их обнаружить», — сообщил военный редактор VRT News. По предположению военных, БПЛА летели из Бельгии в Германию, где их засекла местная полиция.
В настоящее время бельгийская армия совместно с полицией и спецслужбами выясняет, кому принадлежали беспилотники и с какой целью они находились в районе стратегического объекта. Ранее RT сообщал о задержании граждан ФРГ в Норвегии за запуск беспилотников у аэропорта.
