Над бельгийской военной базой замечены 15 БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По предположению Бельгийских военных, беспилотники летели в Германию
По предположению Бельгийских военных, беспилотники летели в Германию Фото:

Пятнадцать беспилотников были замечены в ночь на пятницу, 3 октября, над военной базой Эльзенборн в восточной части бельгийской провинции Льеж, информацию об инциденте подтвердили в канцелярии министра обороны Бельгии Тео Франкена. Дроны зафиксировали случайно — во время испытаний новой системы обнаружения беспилотников.

«По чистой случайности на базе проходили испытания системы обнаружения беспилотников, система смогла их обнаружить», — сообщил военный редактор VRT News. По предположению военных, БПЛА летели из Бельгии в Германию, где их засекла местная полиция.

В настоящее время бельгийская армия совместно с полицией и спецслужбами выясняет, кому принадлежали беспилотники и с какой целью они находились в районе стратегического объекта. Ранее RT сообщал о задержании граждан ФРГ в Норвегии за запуск беспилотников у аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятнадцать беспилотников были замечены в ночь на пятницу, 3 октября, над военной базой Эльзенборн в восточной части бельгийской провинции Льеж, информацию об инциденте подтвердили в канцелярии министра обороны Бельгии Тео Франкена. Дроны зафиксировали случайно — во время испытаний новой системы обнаружения беспилотников. «По чистой случайности на базе проходили испытания системы обнаружения беспилотников, система смогла их обнаружить», — сообщил военный редактор VRT News. По предположению военных, БПЛА летели из Бельгии в Германию, где их засекла местная полиция. В настоящее время бельгийская армия совместно с полицией и спецслужбами выясняет, кому принадлежали беспилотники и с какой целью они находились в районе стратегического объекта. Ранее RT сообщал о задержании граждан ФРГ в Норвегии за запуск беспилотников у аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...