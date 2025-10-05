В Воронежской области сбиты около 10 беспилотников

В Воронежской области отразили атаку БПЛА
Около десяти беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены силами ПВО в Воронежской области. В нескольких районах отменена непосредственная угроза ударов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несмотря на отражение атаки и отмену непосредственной угрозы в ряде районов, в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
