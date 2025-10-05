В Воронежской области сбиты около 10 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Воронежской области отразили атаку БПЛА
В Воронежской области отразили атаку БПЛА Фото:

Около десяти беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены силами ПВО в Воронежской области. В нескольких районах отменена непосредственная угроза ударов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несмотря на отражение атаки и отмену непосредственной угрозы в ряде районов, в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около десяти беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены силами ПВО в Воронежской области. В нескольких районах отменена непосредственная угроза ударов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несмотря на отражение атаки и отмену непосредственной угрозы в ряде районов, в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...