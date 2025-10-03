Все регионы
Вероятный киллер умер, проблемы со здоровьем и закрытие заседания: подробности по делу миллиардера Сулейманова
Педагог из ЯНАО стал одним из лучших педагогов-дефектологов страны
Белый дом: 1,3 млн военных ВС США несут службу бесплатно труда из-за шатдауна
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
Уиткофф и Рубио упрашивают политиков отдать Нобелевскую премию Трампу
Свердловские студенты завоевали золото на престижной международной олимпиаде
Российские ученые нашли способ вернуть зрение при наследственных болезнях
ВСУ возводят «Пояс крепостей» и сдаются в Купянске: главное об СВО на 3 октября
Рождение эпохи космонавтики: 68 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли
Столичный ЦУМ откроет пункт выдачи заказов в Тюмени
После жалобы в курганской школе проверят меню. Фото
В России готовят новое поколение кадров для управления дронами
«Никакой ностальгии»: Лолита — о новом клипе «90-е»
Машина вспыхнула в Санкт-Петербурге после ДТП
В Москве подорожает проезд
Скончалась народная артистка России Нина Гуляева: жизнь и творчество исполнительницы МХАТа
Над регионами России сбито шесть дронов ВСУ
Тысячи свердловчан лишились водительских прав за 2025 год
Для зарубежных товаров с маркетплейсов хотят ввести НДС
Путин откроет дорогу будущим русским классикам
На трассе М-5 под Челябинском иномарка отправила «Газель» в кювет, один человек погиб. Фото
Массовая демонстрация против поставок оружия Украине проходит в Берлине
Один курганец выбрался из огня, а второй нет: как в сгоревшем доме нашли тело
Свердловские слухи: губернатора потревожили в самолете
Какие праздники отмечают 4 октября 2025: что можно и нельзя делать
В Кургане обсуждают закрытие магазинов «Жизньмарт». Фото
«Никто никуда не сбегает»: жена Виторгана объяснила, почему они снова ищут няню
Появились слухи о расформировании бригады «Эспаньола»: что известно о легендарной военной организации
Остались без родителей: жену тюменского бойца, находящегося на СВО, лишили прав на детей из-за пьянства
Что подарить на День учителя: креативные идеи от свердловских педагогов
В США дали предупреждение НАТО о войне с Россией
Слухи ХМАО: депутаты боятся слива про зарплаты
Арест пристава, многомиллионный иск, новое дело беглой экс-чиновницы: главные новости Кургана 3 октября
В России запустили уникальную установку для борьбы с опасными радиоактивными отходами
Экс-полицейский получил срок, рыбак обнаружил труп товарища: события 3 октября в ЯНАО
Слухи ЯНАО: мэр интригует жителей
Миллиардер Сулейманов арестован на два месяца
Euroclear осадил ЕК из-за желания использовать замороженные активы России
Особое кино, лекции, обсуждения и концерты: интеллектуальная афиша Перми
Челябинские слухи: спикер вернется к родным могилам
Стас Барецкий захотел купить студию «Ленфильм» со всеми долгами
Медики отпустили домой свердловчанина после ДТП, а на следующий день он умер. Видео
Возле реки Миасс в Челябинске на месте старого здания хотят построить деловой центр. Скрин
Самолет разбился в Красноярском крае: что известно к этому часу
В Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВО
Рабочих пермского оборонного завода, который посетил Путин, вербуют делать секретные фото
В Кургане высадили деревья вдоль новой дороги в Заозерном. Фото
Пермские слухи: тайный привет от Евгения Пригожина
Главная звезда татаро-башкирской эстрады даст концерт в Нижневартовске
Два человека пострадали из-за атаки ВСУ в Курской области
Мэр Ханты-Мансийска сделал заявление о готовности города к зимнему сезону
Новые знаки и уменьшение парковок: какие нововведения появятся на дорогах с 2026 года
Nirvana и Radiohead: В Сургуте в выходные пройдет трибьют-фест музыки 90-х
Психолог раскрыл неочевидное влияние домашних животных на здоровье человека
Жителей Ханты-Мансийска зовут создавать искусственный снег
Тюменские слухи: бизнесменов покусали мухи и собаки
На трассе в Челябинской области произошло лобовое ДТП с погибшим
«Шесть минут на сделку»: глава Минфина США накричал на премьера Украины
Знаменитый спортивный бренд представил эксклюзивную ямальскую коллекцию
Курганские слухи: врачи-иностранцы не знают русский
Фигурант дела миллиардера Сулейманова Дарбишев умер после задержания
«Разбор полетов и прилетов закончен»: в Пермском крае прошел оперштаб после прилета БПЛА в жилой дом
Мэр Кургана Науменко назвал дату завершения запуска отопления в квартирах. Видео
Закололи в подъезде дома после пикета: история убийства 90-х, в котором подозревают миллиардера Сулейманова
Москва даст миллиард Свердловской области раньше сроков на новые школы
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова внесена в реестр иноагентов
На Ямале определился первый претендент на место главы крупного района
Пять суток в тайге с маленьким ребенком: что известно о поисках пропавшей под Красноярском семьи
На Западе увидели сигнал в речи Путина на «Валдае»
Названа причина смерти фигуранта по делу миллиардера Сулейманова
В России выбрали застройщика с самой прозрачной нефинансовой отчетностью
Подозрение в убийстве представителя власти в Москве: что известно о деле миллиардера Ибрагима Сулейманова
Путин наградил учителей участников СВО. Фото
Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов в ночном клубе
Надругательство над паспортом РФ в Челябинске переросло в уголовное дело. Видео
В тюменской деревне выявили очаг опасной болезни
Новый «Ведьмак» взбудоражил ямальских читателей
Старожилы курганской политики: топ самых устойчивых депутатов и чиновников региона. Фото
ЕС продлил на год антироссийские санкции
В России возьмутся за сохранение русского человека
Продукты, которые помогут восполнить витамин D осенью
В Тюмени завершился ремонт дороги на Тобольском тракте
Скончалась народная артистка Нина Гуляева
Два пилота погибли при крушении Ан-2 в Сибири
Архиепископ Аджапахян сел в тюрьму на 2 года
Урбанист назвал условия, при котором Екатеринбург может отказаться от метро
Умерла народная артистка Нина Гуляева
Путин поздравил российских учителей и педагогов с наступающим Днем учителя
На грани банкротства: достижения, партнеры и долги «Новоуренгойской буровой компании»
Что делать при встрече с медведем и как не заблудиться в лесу
Руководитель «Эспаньолы» прокомментировал заявления про расформирование военной организации
На Гайве в Перми сбили восьмилетнего мальчика
В Челябинске подросток из Казахстана демонстративно порвал паспорт РФ
Пермские власти рассказали о реконструкции Чусовского моста
Путин наградил почетной медалью тюменского учителя
Путин вручил награды педагогам, чьи ученики участвуют на СВО. Видео
В курганский пул стран-импортеров вошла Колумбия и Эквадор
В Пермском крае расширят поддержку многодетных семей
Жительница ХМАО поборется за пять миллионов рублей на популярном шоу на ТНТ
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Петербурге с 6 октября
Бывший вице-мэр Екатеринбурга взялась за создание частной школы
На Ямале три туристических проекта получили поддержку властей: что будет реализовано
«Уральские авиалинии» запустят рейсы Челябинск — Краснодар с 26 октября
Губернатор Шумков поздравил педагогов с наступающим праздником. Фото
Директору медцентра «Семья» в Магнитогорске заменили условный срок на реальный
Спикеры из западных стран съедутся в Москву, чтобы сделать Россию лучше
Модернизированный комплекс водоочистки в Челябинске подарил воде вторую жизнь
Под Екатеринбургом «путинский автобан» встал в глухую пробку из-за страшного ДТП. Фото
Жительнице Курганской области вручили медаль «Матери Героя». Фото
Telegram, Pinterest и Twitch оштрафованы в сумме на 21 млн рублей
Все школы ХМАО запретили ношение никабов и хиджабов
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве и Петербурге
В Курганской области школьники посетили учебный полигон и музей электросетей
Число погибших от самогона в Ленобласти резко выросло
Перед Красавинским мостом в Перми скопилась большая пробка
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки российской нефти
В Перми жители сотен домов на время лишатся холодной воды. Инфографика
Минобороны подтвердило атаку ВСУ на Оренбургскую область
Тюменцы встали в многокилометровые пробки. Скрин
В Копейске ищут подрядчика на ремонт памятника воинам Великой Отечественной
В Польше признали, что получат выгоду от восстановления Украины
В ХМАО резко подорожали билеты на поезд в купе
В Тюмени общественник требует от губернатора полный запрет на вейпы в регионе
После падения самолета в Сибири возбуждено уголовное дело
Назван девелопер, который построит жилье в пермском микрорайоне Авиагородок
В Челябинске пенсионеров затопило кипятком лопнувшего на крыше бойлера. Видео
На Украине сообщили об атаке на газодобывающую инфраструктуру страны
Министр культуры Литвы уволился после вопроса «чей Крым»
В полиции Сургута выбрали лучшего сотрудника уголовного розыска
На Ямале объявили охоту на выдру и песца
В Челябинске спрос на гибридные автомобили растет, а цены падают
В Екатеринбург приехали старинные находки с Бородинского поля и вещи Александра I. Фото
Сиделец, насильник и заводчанин: что известно про обвиняемого в нападении на школьницу в Перми
В прокуратуре раскрыли подробности о разбившемся в Сибири самолете
«АвтоВАЗ»: владелец Vesta, попавший в аварию из-за руля, не дает доступ к машине
Челябинский «Трактор» проверит на прочность китайских драконов в Петербурге
«Эй вы там, наверху!»: что нужно знать о законе о тишине в ХМАО
Челябинцы интенсивно утепляют дома и квартиры в преддверии зимы
Жители ХМАО раскупают билеты на концерт Арбениной, несмотря на высокие цены
Курганцы погрузятся в атмосферу легендарного десятилетия с хитами и яркими костюмами на вечеринке. Афиша
FT: в окружении Трампа радикально изменилось отношение к России
Отцу экс-депутата челябинского ЗСО Аракеляна утвердили приговор
В свердловской больнице закончилась вакцина от гриппа
Арбитраж отложил банкротство бывшего топ-менеджера скандального пермского банка
В Кургане запретят парковаться в двух местах
Аналитики определили, сколько в ХМАО стоит одеть ребенка на зиму
В соцсетях расходится слух о начале мобилизации в России
Shot: самолет разбился в Сибири, есть погибший
В курганской облдуме не могут найти подходящих на должность первого зама спикера. Инсайд
Курганские власти планируют экспортировать товары в Нигерию, Индию и Сингапур
На челябинской трассе М-5 весь октябрь будут пробки: причина
В тюменской деревне открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В Кургане после капитального ремонта открылась библиотека Карамзина. Фото
Теракт против полицейских предотвращен в Дагестане
Московский завод представил главе Минстроя новый лифт на выставке 100+ Technobuild
Обвиняемому в убийстве детей и жены в Ульяновске избрали меру пресечения
Российская компания заключила важнейшее соглашение на первом белорусском ИННОПРОМе
Китайский эксперт рассказал об уникальности мессенджера MAX
Дроны подняли над Свердловской областью. Фото
Ямальцы спешно утепляют свои балконы и лоджии в преддверии холодов
Журнал о пермском трогонтериевом слоне вышел в финал конкурса книжного дизайна. Фото
В Кургане ФСБ задержала пристава, который подозревается в подделке более 50 документов. Видео
Яна Троянова* объявлена в международный розыск: что о ней известно
Объекты газодобычи на Украине остановили работу после взрывов
В Тюмени благоустроят парк Заречный
Президента КХЛ Алексея Морозова внесли в базу «Миротворца»*
Хмурое небо сменится солнцем: какая погода ожидает курганцев и шадринцев на выходных
День учителя 5 октября: душевные поздравления и яркие открытки
В пермской деревне, где не могли установить освещение 15 лет, до конца года появятся фонари
Главную дорожную стройку Екатеринбурга могут закончить на год позже
Стало известно, кто получил лицензию на Мечкинскую пещеру в Пермском крае
Эксцентричная певица с зажигательными танцами устроит шоу в Екатеринбурге
Грузовик перевернулся на бок: смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш» в Курганской области. Фото
Ректоры уральских вузов съехались в кампус УрФУ на совещание с федеральным министром
Эксперты рассказали, что ждет рынок недвижимости в Екатеринбурге
В Тюменской области открыли памятник легендарному бронепоезду. Фото
В Кургане отремонтируют убежище, заброшенное с 90-х годов
ММК открывает лаборатории и ремонтирует общежития для студентов
В Челябинске закроют движение транспорта для проведения Крестного хода
В Сингапуре задержан гражданин России по запросу США
Пермяка, обвиняемого в нападении на школьницу, отправили в СИЗО
В новом здании Пермской галереи подготовили все для первой выставки. Фото, видео
В Златоусте в квартире инвалида рухнул потолок
Потерпевшие по делу курганца Артура Князева подали второй многомиллионный иск
Власти Ямала намерены вернуть десятки миллионов рублей, выделенные на развитие агропрома
Аэропорт Нижневартовска закупит спецсредства для борьбы с беспилотниками
В Тюмень едут 250 бойцов ММА
Фигуранта дела о многомиллионных махинациях в МУП «ПОВВ» Челябинска арестовали
Тест на знание стихов Сергея Есенина: продолжи строки великого поэта
Более девяти тысяч курганских педагогов получат досрочную пенсию
Стали известные подробности аварии с иномаркой, которая влетела в пермскую остановку
«Слышны выстрелы»: под Екатеринбургом задержали военного
Проведение в школах двух регионов конкурса о Владимире Путине оказалось фейком
Байкеры-малолетки терроризируют свердловчан. Видео
Лаборатория РАН: плазменное облако с Солнца идет на Землю
Нижнетагильский мусоросортировочный комплекс продал первую партию картона
В Екатеринбурге изменят пять трамвайных маршрутов
Текслер поздравил челябинского педагога Фомина с призовым местом на конкурсе «Учитель года»
Российские студенты ИТ-сферы пройдут обучение в «Сенеже»
В Кургане семье заводчанина, погибшего на работе, выплатят шесть миллионов
Новенький кроссовер за бюджетный счет: компания тюменских властей обновляет автопарк
Екатеринбург и Березовский свяжут трамвайной линией
Пермские спасатели вызволили котенка из канализации. Видео
ВС РФ нанесли мощный удар по ВПК Украины
В ХМАО спасатели обследовали дно Оби в поиске пропавших охотников
На какое жилье хватит маткапитала в Челябинске в начале 2026 года. Инфографика
В Тюменской области возведут новую станцию по очистке воды
Преподаватель из ЯНАО вошел в число лучших на конкурсе «Учитель года — 2025»
Дети подожгли мемориал Славы в свердловском городе. Фото, видео
ВС РФ вошли в Звановку под Северском в ДНР
У пострадавшего от БПЛА дома в Березниках может обрушиться потолок. Фото
Военный эксперт: что будет в зоне СВО с появлением у Украины «Томагавков»
В Тюменской области простились с погибшим на СВО сапером
Сексуальный маньяк напал на двух девочек в Перми
Стали известны условия содержания и быт в колонии, куда отправлен генерал Попов
Троих немцев арестовали за запуск беспилотников в Норвегии
В Тюмени мужчина упал под поезд и выжил. Видео
Пермяки отсудили у маркетплейса миллионы рублей
Тест по биографии Сергея Есенина: что вы не знали про поэта
ЮГК отказался от требований к властям Пласта переписать на себя подстанцию
В центре Екатеринбурга проложат мост через Исеть. Карта
Депутаты тюменской «матрешки» сделали необычное фото на инспекции в медцентр
Суд вынес приговор бывшему депутату Азару*
Над бельгийской военной базой замечены 15 БПЛА
Названа неожиданная польза главного осеннего фрукта
Снежная прелюдия зимы усиливается на Ямале. Видео
Хоккейная академия «Трактор» возглавила рейтинг лучших ДЮСШ России. Видео
ВСУ пытались атаковать промышленные объекты Оренбургской области
В Тюмени вторые сутки ищут 12-летнего мальчика
Антициклон, движущийся в Казахстан, принесет в Челябинскую область в выходные теплую погоду
В Кургане отопление получили 315 домов. Список
Екатеринбуржцы заметили «артснаряды» в старейшем дендрарии города. Фото
Свердловчан, которые подкинули семье гроб с головой свиньи, оставили под стражей
Челябинские резиденты «Сколково» подключатся к цифровой трансформации ЮУЖД. Фото
В отношении журналистки Лариной* началось уголовное преследование
Астроном РАН предупредил о резкой активности на Солнце
Лаборатория по кинематографии и шоу фокусника: что ждет челябинских детей на выходных. Афиша
В ХМАО определили самые популярные страны по грузоперевозкам
Тюменские пожарные покорили самый высокий дом в городе
Тюмень неделю показывают на Первом канале
Жителей Орска предупредили об атаке дронов ВСУ
В Тюмени на месте заброшенного пансионата откроют семейный центр с бассейном и скалодромом
Какие дома снесут в центре Кургана ради строительства нового микрорайона. Карта
Аналитики назвали самые дорогие автомобили в ХМАО, выставленные на продажу
Задержан самый непубличный миллиардер России: кто такой Ибрагим Сулейманов
В Тюменской области резко увеличили зарплату для контрактников
Арбитражный суд Москвы эвакуируют
На СВО расформировали бригаду, где служит пермский экс-депутат Бурнашов
Пермячка рассказала, как спасалась из дома, который атаковал украинский БПЛА
Учителем года в России стал преподаватель китайского и английского из Белгородской области
Екатеринбургские депутаты начали борьбу за зарплаты охранников в школах
Челябинские поклонники саги скупают книгу про ведьмака
В ЯНАО один процент жителей негативно относится к празднованию Дня учителя
Губернатор Махонин назвал главное требование к мэрам
Спикерам столиц семи российских регионов показали гордость Челябинска. Фото, видео
В минобре Оренбуржья прокомментировали слух о взломе родительского чата в MAX
Пять челябинских проектов для сохранения природы получили гранты президента
От субботников до помощи пожилым: пермские металлурги присоединились к благотворительному марафону
Народные приметы на 4 октября: что «ломает» карьеру и приносит неудачу в день Кондрата да Ипата
В Москве продают картину Брюллова стоимостью в миллион долларов
Названа дата, когда в Кургане установится постоянная минусовая температура. Скрин
В Орске Оренбургской области объявлен режим атаки БПЛА
Четыре микрорайона Екатеринбурга остались без холодной воды
Возводят 20 лет: сколько стоят квартиры в самом известном долгострое Тюмени
Лучшие специалисты в области БПЛА соберутся в Перми
В здании Арбитражного суда Москвы объявлена пожарная тревога
Ямальцы серебряного возраста массово вышли на всероссийскую прогулку
Техосмотр в Челябинской области в среднем подорожает на 200 рублей в 2026 году
Челябинцы боятся ехать в отпуск, не присев «на дорожку»
В Перми подготовили 25 новых мэров. Фото
Аэропорт Уфы временно закрыт
Курганский вуз увеличит численность научных сотрудников в КГСХА
С улиц Перми начали пропадать кадки с деревьями
В Тюмени ввели ограничения на продажу бензина
Тюменские власти назвали фейком отсутствие билетов на вертолет в Заболотье
В ТЦ Новосибирска нашли девочку, которую три года назад похитил отец
Появились подробности о курганце, задержанном в Балашихе при попытке похитить ребенка. Видео
Додик попросил Путина не отдавать Республику Сербскую «бюрократам из Брюсселя». Видео
В Пермском зоопарке появился новый обитатель. Видео
В Челябинске ФСБ задержала бывшего руководителя МУП с миллиардным оборотом. Фото
Тюменская прокуратура обнаружила ряд нарушений в исправительной колонии Ишима
Раскрыто число пострадавших от ВСУ с 2014 года
Бывшую актрису с ТНТ объявили в международный розыск
В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Дмитрия Пасынкова
Как продлить сезон шашлыков в Кургане: комфортные гриль-домики и уютный отдых после лета
Екатеринбуржец передавал ВСУ личные данные россиян: как его наказали
Отделка по советским стандартам: ямальцы показали, в какое жилье их переселяют из аварийного фонда. Видео
NYP: Киев предложил США продавать полезные ресурсы Европе и делить прибыль пополам
В Тюмени первые дети мигрантов пересдали тест для поступления в школу
Челябинцы обсудят реконструкцию проблемного недостроя на берегу Шершней. Карта
Стало известно, сколько денег уральцы потратили на заказы
В Перми возрождают легендарный «Бойцовский клуб»
Самого непубличного миллиардера РФ подозревают в убийстве главы авиакомпании
Махонин инициировал льготу на мощные автомобили для пермских бойцов СВО
Курганский госуниверситет подготовил проект изменения комплекса КГСХА
Челябинского хоккеиста Кравцова клуб НХЛ выставил на драфт отказов
Путина поразила история сына замдиректора ЦРУ, погибшего за Россию: карта СВО 3 октября
Задержан самый загадочный миллиардер России Сулейманов
Музыка, спорт, ночные мероприятия и шоу: афиша событий в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко
Как у Памелы Андерсон: сколько в Перми стоит увеличение груди
В думе курганского округа выбрали нового спикера, вместо ушедшего на повышение председателя
Иноагент Троянова объявлена в международный розыск
Миллиардер Сулейманов задержан по подозрению в убийстве
Медведчук: у Запада больше нет понимания сценария на Украине
В полиции отказались возбуждать уголовное дело после нападения собак на пермяка
Коррупционное дело в Шадринске: как экс-чиновница Туганова уклоняется от тюрьмы и скрывает имущество
В московском ресторане появилось уникальное меню в коллаборации с Ozon fresh
В Кургане нашли старинный подвал, где пытали арестантов тюрьмы. Фото, видео
Бывший полицейский начальник попал под суд после большой проверки в Нижнем Тагиле
Любимыми книжными учителями россиян стали Дамблдор и Хагрид из «Гарри Поттера»
Соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы задержали в аэропорту Перми, проконтролирует прокуратура
Француз в СИЗО стал учить русский: кто такой Софиан Сехили, который проехал полмира и остался в России
В тюменских школах внедрят новый эксперимент
Рынок завален: тюменские девелоперы не могут продать 40% квартир
В Перми покажут фильмы-победители фестиваля «Флаэртиана»
Екатеринбуржцы будут чаще летать на два пляжных курорта Египта
Концерты, спектакли, выставки: афиша в первый уик-энд октября в Новом Уренгое и Надыме
Любовь Успенскую готовят к срочной операции: что известно о здоровье королевы шансона
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Беременных свердловчанок позвали на кастинг. Видео
Представители бренда «Кириешки» высказались о судьбе компании после дела его владельца
На повторные выборы в Челябинской области направят наблюдателей
Безответственного челябинского фермера власти заставили обрабатывать пашню
Житель ХМАО поймал громадную щуку на Оби. Фото
УЗПМ выпустил противогололедный материал в новой упаковке с акцентом на экологическую безопасность
Появилось видео с вылетевшим в Фонтанку Porsche Cayenne, где погибла девушка
В Челябинске с начала 2025 года снесли 630 незаконных ларьков. Видео
Агент Киева в Крыму планировал взорвать зенитные комплексы. Видео
Средний размер банковских вкладов в ЯНАО за год вырос на 100 тысяч рублей
В Перми второй раз банкротят почетного гражданина города Виктора Пыхтеева
ФСБ задержали мужчину, передававшего украинской разведке стратегические данные
Тюменские власти назвали фейком новость об отказе школ от новой системы оценок
Тонны зараженных вирусом овощей завезли в Екатеринбург из Узбекистана
NBC: Трамп может помочь Украине нанести удары по нефтегазовым объектам в России
В гордуме Челябинска поддержали введение карты водителя для электросамокатчиков
Девушка в «Каене» утонула в Фонтанке
Снова вспышка на Солнце: чего ждать метеозависимым 4 октября
Концерт группы «Чайф», ярмарка и кинопремьеры: афиша первого уик-энда октября в Салехарде и Лабытнанги
Аэропорт Оренбурга временно закрыт
FT: Евросоюз готовится снять санкции с активов, связанных с Дерипаской
У тюменских таксистов массово отзывают лицензию
Свердловчан напугали рассылкой об атаке БПЛА
В Шадринске наградили лучших учителей. Фото
В Челябинской области ушел за грибами и пропал 74-летний мужчина. Фото
Каждый пострадавший от мошенников в Златоусте отдал в среднем 590 тысяч рублей
«Я выпиваю из-за творческого кризиса»: звезду «Склифосовского» отправили в колонию за избиение матери
Российский суд постановил уничтожить сатанинскую библию из Эстонии
Российский боец попал под атаку HIMARS, потерял часть черепа и выжил
Как вести себя пермякам в случае атаки беспилотников. Инфографика
В пермском аэропорту массовая задержка и отмена рейсов. Скрин
Самые популярные и редкие имена, какими свердловчане называют детей
Ямальский муниципалитет усиливает противопожарную безопасность
Вандалы устроили погром на свердловском кладбище. Фото
Появились фото дома в Березниках, в который попал украинский беспилотник
В Пермском крае побит рекорд благотворительности
Каким будет прожиточный минимум в Свердловской области в 2026 году
Компаниям вернут деньги на зарплаты свердловчанам, отправившимся на СВО
Жительница Шебекино обратилась в ООН из-за пыток ее отца в СБУ
FT: окружение Трампа в смятении из-за поставок Tomahawk Украине
В аэропорту Сургута задержан рейс в Сочи
В Перми зафиксированы первые случаи переохлаждения и обморожения
ВСУ атаковали Пермский край, повреждено здание: карта ударов БПЛА за 3 октября
Три курганских предприятия показали свою продукцию на глобальном форуме в Казани
Любови Успенской проведут срочную операцию
В Пермском крае за сезон произошло более 30 лесных пожаров
Объявленного Интерполом в розыск блогера Каца* будут судить
Кампус УрФУ сравнили с космодромом Илона Маска
Самолет из Сочи в Курган не прилетит вовремя. Скрин
«Укус в область ягодицы»: в ЯНАО мужчина выплатил компенсацию за агрессию своей собаки
Mash: Успенская отменила концерт в Екатеринбурге из-за перелома руки
Звезда сериала «Склифосовский» избил собственную мать и отправился в колонию
На челябинской рублевке построят высотный ЖК. Фото
Задержки и отмены рейсов в России утром 3 октября: где и какие сбои
В Озерске на новой установке начали работать с опасными радиоактивными отходами. Фото
Япония увидела в речи Путина про «Орешник» намек Западу
В Кургане устанавливают новый медпункт, который будет обслуживать 2200 человек
Атакованный БПЛА дом в Березниках оцепила охрана
В ХМАО фермер обвиняется в краже денег на нацпроекте
Крупный завод в Березниках приостанавливал работу из-за БПЛА
«Это должно произойти»: в Конгрессе оценили слова Путина об отношениях с США
Самое главное об атаке БПЛА, из-за которой поврежден дом в Пермском крае
«Жалкое подобие»: глава профсоюза предупредил о важном последствии локализации такси
Юная жительница Челябинской области организовала притон с проститутками в Евпатории. Видео
В ЯНАО экс-полицейский получил реальный срок за продажу водительских прав
В Тюмени рассказали, когда уберут «маршрутки»
Пропавшую в сибирском лесу семью с ребенком ищут спасатели из соседних регионов. Видео
В Екатеринбурге подростки толпой избили охранника электрички, их ищут. Фото
В Екатеринбург впервые съедутся топовые инвесторы со всей России
Челябинский военный заявил, что его силой заставили подписать контракт
Россия сократила поставки газа в Европу в 2025 году
ВСУ уничтожили 8 из 10 линий энергоснабжения Запорожской АЭС
Власти Пермского края прокомментировали атаку БПЛА
Путин обратился к США, говоря про «Орешник»: что еще сказал президент на «Валдае»
Тюменская больница заплатит полмиллиона рублей за смерть пациента
В Балашихе задержали курганца, который пытался похитить малолетнюю девочку. Видео
Пьяная тюменка устроила ДТП, в котором погибла пенсионерка
Россию атаковали два десятка дронов ВСУ
Тело выпавшего за борт на реке ищут спасатели ЯНАО
В Пермском крае из-за украинского беспилотника поврежден дом
Украина атаковала РФ дронами
Трамп отправит в неоплачиваемый отпуск треть сотрудников Белого дома
Рыбак из ЯНАО обнаружил труп товарища
До взвода солдат ВСУ ликвидировано в Волчанске
«Водители не горят желанием ездить на Lada»: владелец пермского таксопарка о новом списке машин
Челябинские депутаты-фронтовики VIII созыва ЗСО определили приоритеты в работе. Видео
«Долг вырос до 500 тысяч»: курганец рассказал суду, как его прессовали сыновья экс-лидера «Локомотива»
Как получить звание ветерана труда: подробная инструкция
В Купянске сдалось в плен подразделение мобилизованных ВСУ
В структуре курганского департамента назначили ответственного за стройку дорог
За год в Екатеринбурге обезвредили семь криминальных авторитетов: фамилии
В Госдуме высказались о росте цен на сахар
Опальной коммунистке пришлось искать работу после конфликта с мэрией ХМАО. Инсайд
Тюменцев ждет сильный ветер с порывами до 18 м/с
Часть колледжа рухнула во Владивостоке: что известно к этому часу
ТАСС: депутат ДНР причастна к хищениям на военных укреплениях в Курской области
В Перми за месяц демонтировали 49 незаконных киосков, лотков и павильонов
В Кольцово массово задерживаются рейсы в Сочи
Против беглой экс-замглавы Шадринска Тугановой возбудили новое уголовное дело
«Всадил пулю в голову»: вражеский снайпер искалечил 20-летнего бойца СВО из Перми. Фото
На месте поиска пропавшей семьи с ребенком нашли двух медведей
Подарков больше не будет: тюменские застройщики отказываются от неработающих акций
Минтербез: в Прикамье снят режим беспилотной опасности
Дания готовит силовые меры против судов с нефтью из России
ГИБДД предупредила водителей Ханты-Мансийска об опасности на дорогах
Ученые раскрыли тайну «солнечного дождя»
Путин пошутил про название «Орешника»
Страны G7 передали Украине 25,5 млрд из доходов от замороженных активов России
На Ямале ищут сварщика на вахту с зарплатой более чем 600 тысяч рублей
Россиян предупредили о новом пике активности клещей
В Тюменской области обвалились объемы выдачи ипотеки на вторичное жилье
СФР раскрыл средний размер накопительной пенсии в следующем году
МИД Польши высказался о будущем с Россией
WSJ: США годами спонсировали производство БПЛА на Украине
«Актер с пустой головой»: Илон Маск прошелся по премьеру Британии
Путин сделал серьезное предупреждение США из-за ракет Tomahawk: насколько опасно это оружие
Доцент Гомонко: банки иногда не анонсируют снижение ставок по вкладам
Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией
В Германии закрыли аэропорт из-за неизвестных беспилотников
Российский боец поразил врачей, когда принес оторванную руку
Стипендии в России планируют ежегодно индексировать на 4%
Арктический фронт принесет похолодание в Свердловскую область
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве поступило в военный суд
Аэропорт в Мюнхене закрыли из-за дронов
Макрон анонсировал встречу генштабов ЕС для борьбы с «теневым флотом» России
В детсадах Перми пройдут разговоры о важном «по-пермски»
На Тайване пожелали Украине победы из страха за себя
На Ямале в ближайшие дни будет пасмурно и усилятся ночные морозы
Инструкторы НАТО ликвидированы при ударе по Балаклее
Пожар вспыхнул около колеса обозрения во Владивостоке. Видео
ТАСС: экс-судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за рубеж
В Курганской области зафиксировали снижение ставки по ипотеке
«Парламентская газета»: с прилавков уберут нелегальные мед, муку и крупу
В Госдуме хотят упростить получение звания «Ветеран труда»
На Эльмаше сгорела пристройка. Фото
Таксистов призвали вводить скидки для пенсионеров
Во Владивостоке рухнула часть Промышленного колледжа
Гидрометцентр ждет в этом году значительно более холодную зиму в России
У туристов подскочила популярность Тюмени
Путин предрек коллапс на нефтяном рынке, если Запад вовремя не одумается
Путин привлек внимание главных мировых СМИ словами на «Валдае»: что говорят на Западе
В Полтаве и Днепропетровске прогремели взрывы
Свыше 700 тысяч россиян единоразово получат пенсионные накопления
Старые дома снесут ради нового микрорайона в центре Кургана. Карта
Леван Горозия неожиданно записал трек о Екатеринбурге. Видео
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Скрин
Российский лыжник ответил на слова шведки Сван о бойкоте Олимпиады из-за РФ
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах России
В Тюмени из окна многоэтажки выпал человек. Фото
Явлинский пообещал защитить зампреда «Яблока» Круглова на фоне уголовного дела
В аэропорту Внуково задержали иностранца, торговавшего людьми и их органами
На Украине сообщили о пропаже мэра Киева Кличко
Британскую разведку MI-6 впервые возглавила женщина
Хоккейная команда Югры разгромила лидеров турнира ВХЛ. Фото
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Прикамья в ближайшие дни
Москалькова: Украина удерживает еще 13 жителей Курской области
Reuters: поставки Tomahawk Украине маловероятны
В реку на Ямале выпустили тысячи мальков ценных рыб
NYT: Путин обратился к Европе во время выступления на «Валдае»
Путин описал отношения с Финляндией фразой про ложечки и осадочек
Прошедший сентябрь оказался в Кургане дождливым
Путин поддержал важного союзника в Европе в разгар кризиса
В Свердловской области предложили штрафовать родителей малолетних матерщинников
«Остыньте и спите спокойно»: в США разбирают смысл слов Путина на «Валдае»
Правительство продлило на два года ограничения на ввоз и вывоз ряда товаров
Новое уголовное дело завели против экс-министра Абызова
РБК: главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке
«Путин наносит ответный удар Трампу»: на Западе оценили слова президента России на «Валдае»
Ставка ЦБ, планы по НДС и топливо: что Путин говорил на «Валдае» об экономике
Путин: у России есть наработки в сфере ИИ, которыми можно гордиться
Путин: неизвестно, что будет через год, если США не согласятся на сделку по ДСНВ
Аэропорт Нижневартовска прислал шоколад и подушки комику после скандального видео. Видео
В Сочи и Геленджике ввели временные ограничения на полеты
Борт с освобожденными из плена ВСУ сел в Подмосковье
Путин в Сочи встретился с Додиком и провел переговоры
Путин рассмешил участников «Валдая» оговоркой про ЦРУ. Видео
Путин: Россия готова к статусу-кво на год для договора об СНВ
«Что позволено Юпитеру не позволено быку»: главные заявления Путина на «Валдае»
Путин пригрозил ответными ядерными учениями неназванным странам
Путин выступал на «Валдае» четыре часа и поставил рекорд
«Трактор» провел фантастический матч, но не смог вырвать победу у «Динамо»
Осенняя хандра или депрессия: как отличить и что делать
В ХМАО из-за загоревшейся коляски из многоэтажки эвакуировали взрослых и детей
Путин: в России создают новые виды гиперзвукового оружия вслед за «Орешником»
В Кургане восьми домам принудительно назначили УК
Путин рассказал, как расписывался после знакомства с секретными данными в США