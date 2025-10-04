Перекресток дорог: почему Северск станет большим шагом к освобождению ДНР в целом

Российские военные полноценно вошли в Северск (ДНР), который считается одним из ключевых населенных пунктов. Связано это с тем, что его освобождение открывает для ВС РФ ряд возможностей, в том числе и путь на Красный Лиман и Славянск. Об успехах солдат рассказал советник главы ДНР Кимаковский. Чем важен Северск, который находится на севере Донецкой Народной Республики — в материале URA.RU.
Связывающий узел: считанные километры
Город Северск расположен в северо-западной части Донбасса. Он находится в 15 километрах от Лиманa и в 25 километрах от Славянска, расстояние до Артемовска (Бахмута) составляет около 30 километров. Его географическое положение определяет его стратегическую ценность, так как он прикрывает подступы к Славянско-Краматорской агломерации — крупнейшей подконтрольной Украине агломерации в Донбассе.
ВСУ пытаются сохранить город любой ценой: многоуровневая защита
К моменту подхода российских войск ВСУ превратили Северск и его подступы в глубокоэшелонированный укрепленный район. Сообщалось о создании многокилометровых линий окопов, переходящих в городскую сеть укреплений. Первая линия обороны, расположенная перед городом, была усилена долговременными огневыми точками (доты) через каждые 50–70 метров. Городская инфраструктура, включая промышленные объекты, была использована для организации обороны.
Перекресток дорог
Установление контроля над Северском рассматривается как этап, создающий условия для дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Сообщается, что этот населенный пункт является важным логистическим центром для ВСУ. Его освобождение открывает прямую дорогу на Лиман и далее на Славянск.
Развитие наступления из района Северска Малого в направлении населенных пунктов Дроновка и Платоновка позволяло перерезать трассу Т0513 — последнее безопасное логистическое плечо, связывавшее гарнизон Северска с Лиманом и Славянском. По данным на начало октября, логистика ВСУ вокруг Северска была взята под огневой контроль, что крайне усложнило снабжение украинской группировки в городе.
Все изменилось с 2014 года: город почти полностью разрушен
В апреле-июле 2014 года Северск контролировался сторонниками самопровозглашенной ДНР, но был возвращен под контроль Киева. Уже после начала спецоперации на Украине начались интенсивные бои за город с участием формирований ЛНР. В ходе дальнейших боевых действий Северск был практически полностью разрушен, а население в основном эвакуировано. К середине 2024-го, по сообщениям местных властей, в городе оставалось меньше тысячи жителей, в основном пенсионеров, а жилая и хозяйственная инфраструктура была разрушена на 85%.
Бои за город
Взгляд с высоты
Продвижению к самому городу предшествовала операция по занятию господствующих высот и ключевых населенных пунктов в его окрестностях. В конце сентября подразделения группировки войск «Юг» заняли населенный пункт Северск Малый, расположенный на высоте, что позволило взять под контроль прилегающую местность. Также российские войска установили контроль над территорией в районе шахты №6 на северных окраинах Северска, которую ВСУ использовали как укрепрайон и узел снабжения.
Солдаты РФ буквально просочились в город, невзирая на защиту
Уже в начале октября российские штурмовые группы вплотную подошли к Северску, на некоторых участках расстояние до города сократилось до нескольких сотен метров . Сообщалось, что штурмовики вошли в северную часть города, где завязались бои за первые домовладения по улицам Донецкой и Партизанской. Войска действовали малыми маневренными группами, применяя тактику «просачивания», которая предполагает отсечение путей снабжения противника, изоляцию района боевых действий и скрытное проникновение вглубь обороны.
«Враг боится»
Как сообщает telegram-канал «Южный фронт», сейчас командиры украинской армии начали отводить части из Ямполя в северо-западном и западном направлениях, к Красному Лиману. Связано это с тем, что ВСУ боятся, что не смогут справиться с российским продвижением.
Один из российских офицеров с позывным Шарин отмечает, что Северск охватывается по определенной тактике — полуохватом города. «Если мы зайдем с флангов, то это ускорит падение города. Плюс это может заставить ВСУ отходить», — объяснил эксперт в беседе с aif.ru.
В настоящий момент, по данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ превратили город в укрепрайон. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед, прощупывать оборону противника и постепенно продвигаться вперед, подчеркнул эксперт.
