ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области

В районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области российские военные уничтожили установку HIMARS. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«В районе населенного пункта Средний Бурлук поражены позиции РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. В результате удара уничтожена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и взвод личного состава ВСУ.
На харьковском, как и на остальных фронтовых направлениях продолжаются активные бои. Ранее Синельниковском лесу Харьковской области российские военные заблокировали до 20 солдат ВСУ. Также сообщалось о вытеснении украинских военных в районе населенного пункта Амбарное.
