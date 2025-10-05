ВСУ лишились установки HIMARS в Харьковской области

ВС РФ уничтожили HIMARS в Харьковской области
ВС РФ уничтожили HIMARS в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области российские военные уничтожили установку HIMARS. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«В районе населенного пункта Средний Бурлук поражены позиции РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. В результате удара уничтожена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина и взвод личного состава ВСУ.

На харьковском, как и на остальных фронтовых направлениях продолжаются активные бои. Ранее Синельниковском лесу Харьковской области российские военные заблокировали до 20 солдат ВСУ. Также сообщалось о вытеснении украинских военных в районе населенного пункта Амбарное.

