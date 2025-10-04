Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем поздравлении с Днем учителя назвал педагога «центром вселенной» и «яркой звездой». Глава региона подчеркнул, что от мастерства и человеческих качеств учителей зависят судьбы новых поколений и будущее страны.
«Дорогие учителя, низкий поклон за ваш благородный, самоотверженный труд, за верность профессии, высочайшее мастерство, ну а главное за любовь, душевное тепло, которое вы дарите детям. Знаете, есть такое выражение, что дети — это целая вселенная, а, соответственно, учитель — ее центр, яркая звезда, которая дарит свет и душевное тепло каждому ребенку», — заявил губернатор в своем видеопоздравлении к учителям.
В своем обращении к 60 тысячам педагогов региона Текслер отметил, что сегодня профессия учителя — одна из самых востребованных и уважаемых. Он назвал педагогическое сообщество значимым кадровым активом области, хранителем знаний, наставниками и добрыми друзьями для детей.
Губернатор заверил, что важно и дальше помогать педагогам, создавая комфортные условия для работы и повышая престиж профессии. Ярким доказательством высокого уровня южноуральского образования он назвал победы школьников на всероссийских и международных олимпиадах, которые стали возможны благодаря труду целеустремленных и талантливых наставников.
