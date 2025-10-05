По делу миллиардера Сулейманова прошли 40 обысков

В уголовном деле о резонансных убийствах, фигурантом которого стал миллиардер Ибрагим Сулейманов, могут появиться новые подозреваемые. Также по делу было организованы свыше 40 обысков. Об этом говорится в материалах Басманного суда Москвы. Также подробностями дела поделились источники журналистов.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане», — рассказал собеседник ТАСС. Также из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости следует, что по делу Сулейманова могут появиться новые фигуранты. Причиной для расширения круга подозреваемых стали материалы следствия, подтверждающие участие нескольких человек в совершении тяжких преступлений.
Ранее суд арестовал Сулейманова на два месяца по обвинению в организации двух убийств и покушения на убийство. Следствие проверяет на причастность к этим преступлениям еще ряд лиц. В рамках этого же уголовного дела уже арестован Муххамед Дарбишев.
Сулейманову предъявлено обвинение в организации двух убийств, совершенных в прошлые годы, а также покушения на убийство в 2021 году. Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря. Расследование продолжается, следствие не исключает появления новых фигурантов.
