На юго-востоке Москвы, в районе станции метро «Текстильщики» вспыхнул крупный пожар в трехэтажном административном здании на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По предварительной информации, возгорание произошло в помещении, где хранились электрокары и аккумуляторы. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Пожар недалеко от метро и последующее обрушение
Пожар начался днем 5 октября в здании на Волгоградском проспекте, дом 42, недалеко от станции метро «Текстильщики». Первыми о происшествии сообщили местные жители, опубликовавшие в соцсетях кадры с густыми клубами черного дыма, поднимавшимися над районом.
На место происхождения были немедленно направлены оперативные службы. По первоначальным данным, для ликвидации возгорания были задействованы 50 сотрудников МЧС и 16 единиц специальной техники, передает Пятый канал. Огонь быстро распространился по крыше здания, что привело к ее частичному обрушению на площади около 200 квадратных метров.
Пожар локализовали после привлечения дополнительных сил
В течение нескольких часов пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Количество привлеченных сил было увеличено до 70 специалистов и 24 единиц техники. Благодаря оперативным действиям спасателей, открытое горение было ликвидировано, а пожар локализован на площади 700 квадратных метров, уточнили в МЧС по Москве. «Предварительно, пострадавших нет, — сообщили представители экстренных служб.
