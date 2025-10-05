В многоэтажном доме в ЛНР произошел взрыв

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме

В ЛНР произошел взрыв газа в многоэтажном доме, повреждены крыша и несколько квартир. Об этом сообщает глава округа Сергей Соловьев. 

«Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Выехал на место происшествия. Сейчас здесь работают экстренные службы. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома». Об этом он написал в своем telegram-канале. 

Информация о пострадавших пока не известна. 

