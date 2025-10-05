«Купол Донбасса» защитил регион от 720 украинских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Купол Донбасса» за неделю предотвратил почти тысячу террористических атак со стороны ВСУ
«Купол Донбасса» за неделю предотвратил почти тысячу террористических атак со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

За неделю системой «Купол Донбасса» ликвидировано 720 БПЛА ВСУ над населенными пунктами ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

«Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов. Системой РЭБ „Купол Донбасса“ за неделю предотвращено 720 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 447 беспилотников, над Горловкой — 273», — говорится в сообщении ведомства. Информацию о действиях ВСУ пресс-служба заявила в своем telegram-канале.

Была зафиксирована повышенная активность вражеских дронов-разведчиков, направлявшихся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации. Также 11 ударных FPV-дронов перехвачены бойцами спецподразделения «Горыныч» (Донецкое УФСБ).

Кроме того в Горловке, у ж/д депо, нейтрализован «рой» FPV-дронов, оснащенных самодельными боеприпасами на базе ПГ-9С (реактивных выстрелов). «Над Донецком подавлены 3 украинских беспилотника самолётного типа „Орел“, которые не несли на себе боевые заряды и использовались для вскрытия систем российского ПВО», — уточнили там же.

ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За неделю системой «Купол Донбасса» ликвидировано 720 БПЛА ВСУ над населенными пунктами ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону. «Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов. Системой РЭБ „Купол Донбасса“ за неделю предотвращено 720 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 447 беспилотников, над Горловкой — 273», — говорится в сообщении ведомства. Информацию о действиях ВСУ пресс-служба заявила в своем telegram-канале. Была зафиксирована повышенная активность вражеских дронов-разведчиков, направлявшихся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации. Также 11 ударных FPV-дронов перехвачены бойцами спецподразделения «Горыныч» (Донецкое УФСБ). Кроме того в Горловке, у ж/д депо, нейтрализован «рой» FPV-дронов, оснащенных самодельными боеприпасами на базе ПГ-9С (реактивных выстрелов). «Над Донецком подавлены 3 украинских беспилотника самолётного типа „Орел“, которые не несли на себе боевые заряды и использовались для вскрытия систем российского ПВО», — уточнили там же. ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...