«Купол Донбасса» защитил регион от 720 украинских дронов

За неделю системой «Купол Донбасса» ликвидировано 720 БПЛА ВСУ над населенными пунктами ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
«Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов. Системой РЭБ „Купол Донбасса“ за неделю предотвращено 720 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 447 беспилотников, над Горловкой — 273», — говорится в сообщении ведомства. Информацию о действиях ВСУ пресс-служба заявила в своем telegram-канале.
Была зафиксирована повышенная активность вражеских дронов-разведчиков, направлявшихся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации. Также 11 ударных FPV-дронов перехвачены бойцами спецподразделения «Горыныч» (Донецкое УФСБ).
Кроме того в Горловке, у ж/д депо, нейтрализован «рой» FPV-дронов, оснащенных самодельными боеприпасами на базе ПГ-9С (реактивных выстрелов). «Над Донецком подавлены 3 украинских беспилотника самолётного типа „Орел“, которые не несли на себе боевые заряды и использовались для вскрытия систем российского ПВО», — уточнили там же.
ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.