Российские войска уничтожили 30 украинских беспилотников за четыре часа ( с 8:00 до 12:00 мск) над регионами. Об этом сообщает Минобороны. 

БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, всего их было 29. Еще один дрон был уничтожен над Крымом.  

