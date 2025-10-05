ВС РФ уничтожили БПЛА над регионами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили 30 украинских беспилотников за четыре часа ( с 8:00 до 12:00 мск) над регионами. Об этом сообщает Минобороны.
БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, всего их было 29. Еще один дрон был уничтожен над Крымом.
