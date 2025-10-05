Президент Грузии остро отреагировал на протесты

Президент Кавелашвили: участниками беспорядков управляли извне
Президент Грузии остро отреагировал на протесты
Президент Грузии остро отреагировал на протесты

Глава Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участниками протестов, ворвавшихся во двор резиденции управляли извне. 

«Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — сказал Кавелашвили на брифинге. Его слова передает РИА Новости.  

Вчера в Тбилиси на фоне выборов начались протесты. Люди колоннами двигались к президентскому дворцу и устраивали беспорядки. 

