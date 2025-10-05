Президент Грузии остро отреагировал на протесты
Глава Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участниками протестов, ворвавшихся во двор резиденции управляли извне.
«Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб», — сказал Кавелашвили на брифинге. Его слова передает РИА Новости.
Вчера в Тбилиси на фоне выборов начались протесты. Люди колоннами двигались к президентскому дворцу и устраивали беспорядки.
