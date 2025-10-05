Движение в Чехии ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента

Движение в Чехии ANO победило на выборах
Политическое движение в Чехии ANO бывшего премьера Андрея Бабиша победило в выборах в нижнюю палату парламента Чехии. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.
Движение получило 34,51% голосов избирателей. «Согласно данным ЧСУ, возглавляемое Андреем Бабишем движение ANO получило 34,51% голосов, за него проголосовали 1940507 избирателей», — говорится в сообщении статуправления.
в Чехии 3 и 4 октября прошли парламентские выборы. Выбирали парламент, который будет работать четыре года.
