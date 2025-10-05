Партия действия и солидарности лидирует на выборах в парламент Молдавии

Партия действия и солидарности (ПДС), основанная президентом Молдавии Майей Санду, получила 55 мест в 101-местном парламенте. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК); окончательное утверждение ожидается от Конституционного суда (КС), сообщает ТАСС.
По постановлению ЦИК, Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, получил 26 мандатов, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 8, а «Наша партия» и «Демократия дома» — по 6 мандатов каждая. Ранее ЦИК рекомендовала не признавать депутатские мандаты «Демократии дома» из-за обвинений в незаконном финансировании и манипуляции общественным мнением.
