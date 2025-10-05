Актер Михаил Казаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», оказался в реестре неплательщиков алиментов. Его общая сумма долга — свыше 2,3 млн рублей. При этом несколько лет назад он официально получил инвалидность, которая отразилась на его трудоспособности. Однако этот факт, согласно российскому законодательству, не является поводом уклоняться от уплаты. Об этом в беседе с URA.RU заявил адвокат Сергей Жорин.
«Если инвалидность сильно ограничивает возможность зарабатывать, и доходов почти нет — возможно, в суде удастся доказать, что назначенные алименты в прежнем размере непосильны и добиться уменьшения. Но полностью отменить обязательство — крайне маловероятно, если есть хоть какой-то доход, из которого можно частично удерживать. Также, если долг уже набрался — задолженность не аннулируется просто потому, что у плательщика инвалидность», — поясняет Жорин.
Согласно букве закона, удержание может быть не только с какого-либо дохода, но и из песни по инвалидности, если таковая есть.
Михаил Казаков стал инвалидом в 2020 году, когда неудачно упал при попытке сделать селфи. Актер долгое время был в больнице, врачи спасали его ногу. Тогда он говорил, что полная реабилитация займет около 15 лет.
В тот сложный период от Михаила ушла жена Елена. По словам актера, женщина заявила, чтобы он «набрал ей, как научится ходить». В браке с Еленой у Казакова родился сын Мирослав, также он воспитывал дочь женщины от предыдущего брака, на которую признал отцовство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.