В ЕС заявили, что выборы в Грузии прошли в обстановке подавления инакомыслия

Каллас и Кос призвали все стороны воздержаться от насилия после муниципальных выборов в стране
Каллас и Кос призвали все стороны воздержаться от насилия после муниципальных выборов в стране

Муниципальные выборы в Грузии прошли в условиях сильного давления на оппозицию в стране. Об этом говорится в совместном заявлении главы Евродипломатии Каи Каллас и Еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

«Выборы в органы местного самоуправления в Грузии в эту субботу прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия», — сказано в обращении Каллас и Кос. Их слова приводит Sputnik Грузия в своем telegram-канале.

Кая Каллас и Марта Кос призвали все стороны в стране не прибегать к насилию после муниципальных выборов. Глава Евродипломатии и Еврокоммисар попросили власти и населению прийти к диалогу.

Ранее в Грузии прошли массовые протесты, связанные с выборами в органы местного самоуправления. После митинга на площади Свободы часть протестующих пошла к президентскому дворцу, где произошли столкновения с полицией. Правоохранители применили водометы и перцовый газ, есть задержанные и пострадавшие. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что предотвратила диверсию, подготовленную к дню выборов. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе. По данным СГБ, в ходе операции силовики нашли большую партию оружия, боеприпасов и взрывчатки, пишет 360.ru.

{{author.id ? author.name : author.author}}
