ВС РФ уничтожили 24 БПЛА над регионами за два часа

24 БПЛА уничтожено над регионами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа за три часа. (с 17:00 до 20:00 мск).
БПЛА были уничтожены над тремя регионами. 12 над Белгородской, 11 над Республикой Крым, один над Воронежской областями.
Об этом сообщает Минобороны.
