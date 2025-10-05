ВС РФ уничтожили 24 БПЛА над регионами за два часа

ВС РФ уничтожили 24 БПЛА над регионами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
24 БПЛА уничтожено над регионами
24 БПЛА уничтожено над регионами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа  за три часа. (с 17:00 до 20:00 мск).  

БПЛА были уничтожены над тремя регионами. 12 над Белгородской, 11 над Республикой Крым, один над Воронежской областями.  

Об этом сообщает Минобороны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа  за три часа. (с 17:00 до 20:00 мск).   БПЛА были уничтожены над тремя регионами. 12 над Белгородской, 11 над Республикой Крым, один над Воронежской областями.   Об этом сообщает Минобороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...