В Москве прошел вечер памяти спортивного комментатора Александра Гришина, погибшего в результате несчастного случая в начале августа. Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Навка Арена». Участие в нем приняли фигуристы Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова; особый номер приготовила Камила Валиева. Как прошел вечер — в материале URA.RU.
Всего в мероприятии поучаствовало 28 фигуристов. Все они выступили бесплатно. Организационные расходы покрыли Первый канал и Федерация фигурного катания России. Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье комментатора.
Открыл вечер под композицию «Как молоды мы были» Матвей Ветлугин, следом за ним выступили со своей программой под песню «Вечность» Макар Игнатов и Александра Трусова — под композицию «Я искала». Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вышла на лед под пятым номером. Другая олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила предпоследней, представив свою программу под песню «Там нет меня». Завершил вечер памяти олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
С особым показательным номером в честь ушедшего из жизни спортивного комментатора выступила Камила Валиева. Фигуристка не смогла физически поучаствовать в вечере памяти, но комментарии именно ее выступлений у Гришина всегда получались особенно искренними и запоминающимися. Первый канал опубликовал видеозапись специального выступления Валиевой с показательной программой «Танцы на стеклах». Она исполнила номер в темноте: перед началом и после выступления звучат комментарии Гришина. В финале выступления она обратилась к фото комментатора на экране зала.
Подробности гибели комментатора
Гришин погиб в ночь на 5 августа. Он попал под поезд около железнодорожной станции Битца. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист поезда заметил Гришина и применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Его тело обнаружили в пять утра.
Гришин был женат. В 2023 году у пары появился ребенок. Его супруга Анастасия в соцсетях опубликовала эмоциональное послание, сообщив о гибели комментатора.
