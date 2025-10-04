В Магнитогорске маршрутка не пропустила спешащих на вызов пожарных, пострадали дети

Ехавшая на вызов пожарная машина стала участником ДТП в Магнитогорске (архивное фото)
В Магнитогорске случилось дорожно-транспортное происшествие между пожарной машиной и маршрутным такси. Спецтранспорт спешил на вызов и ехал на красный сигнал светофора. В «Газели» пострадали трое детей, сообщила
районе дома №154 по пр. Ленина 4 октября водитель, управляя специальным пожарным автомобилем „Урал“, выполнял неотложный вызов. При пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора он совершил столкновение с автомобилем „ГАЗ“, который двигался на зеленый. В результате трое несовершеннолетних пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.
Всего в маршрутке находились восемь пассажиров. Известно, что пожарная машина ехала с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Обстоятельства произошедшего уточняются.
