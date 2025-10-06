Губернатор Нижегородской области рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ

В Нижегородской области была отражена массовая атака БПЛА. В результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Он также отметил, что в результате происшествия травму получил один человек. Ему оказывается медицинская помощь и нет никакой угрозы жизни.
Помимо пострадавшего, в результате падения обломков произошло несколько возгораний в частном секторе, которые позже были потушены. Также было повреждено остекление жилых домов и крыша одной АЗС.
Ранее поступала информация о перехваченных БПЛА в ночь на 6 октября. Тогда над несколькими регионами страны были сбиты беспилотники ВСУ. Также, для обеспечения безопасности, временно ограничивается работа аэропортов. Это происходило в Москве, Белгородской области, Брянской области и других регионах РФ.
