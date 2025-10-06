Тревога над приграничьем и взрыв Донецке: карта атак БПЛА на 6 октября

Украинские беспилотники продолжают бить по Белгородской области. Там есть пострадавшие, в том числе — двое детей. Обоих госпитализировали. Около 40 тысяч мирных жителей остались без света из-за того, что подбитые беспилотники ВСУ повредили энергоснабжение. Один беспилотник был сбит над Москвой, об уничтожении 10 аппаратов сообщалось из Воронежской области. Мощный взрыв в небе слышали жители Донецка. В восьми городах вводились ограничения на полеты. Подробнее о ночных атаках ВСУ по российским регионам — в материале URA.RU.
Москва
Средствами ПВО сбит беспилотник Украины, летевший на российскую столицу. На место падения обломков приехали экстренные службы. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Белгородская область
Атаки беспилотников ВСУ и ракет продолжались с предыдущего дня. О происходящем рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В начале ночи из-за удара дрона пострадали двое мирных человек, в том числе ребенок. В больницу Белгорода обратились родители с ребенком, который пострадал из-за детонации сбитого БПЛА. Ребенка положили в стационар. Также после падения обломков беспилотника загорелась сухая растительность в Белгороде, пожарные ликвидировали пожар.
Из-за украинских атак мужчина получил баротравму в районе поселка Октябрьский, ему оказана медпомощь. У КамАЗа, в котором он сидел, выбиты окна, повреждена кабина. В селе Красный октябрь повреждены здание сельхозпредприятия и транспортное средство. В поселке Майский загорелась трава на одном из участков, огонь был ликвидирован. В селе Николаевка повреждена ЛЭП. В селе Бессоновка повреждена кровля социального объекта. В городе Шебекино посечен забор частного дома, в селе Головчино и селе Зозули повреждены авто.
Позже за помощью обратился 15-подросток. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой для оказания всей необходимой помощи. Несколько часов в регионе продолжалась ракетная опасность. Гладков призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя тревоги.
В результате атаки было значительно повреждено энергоснабжение в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч жителей остались без электричества. На местах находились аварийные службы для восстановления электроэнергии. Больницы перешли на резервное электропитание.
Глава области отправился к месту прилетов. «Объем работ предстоит большой. Сейчас все вместе выполняем эти задачи», — написал Гладков в telegram-канале. Информацию о работе школ и детских садов губернатор обещал дать позже.
К середине ночи атака ВСУ на регион продолжалась. В поселке Северный из-за падения фрагментов дрона загорелись два помещения, возгорания были локализованы. Были повреждены окна частного дома и автомобиль. В городе Грайворон повреждено остекление коммерческого объекта и служебная машина из-за сброса бомбы с БПЛА.
Брянская область
Атаки ВСУ начались ранней ночью, губернатор региона Александр Богомаз объявил беспилотную опасность. На территории двух районов — Клинцовского и Унечского — была объявлена ракетная опасность. Глава области призвал жителей оставаться дома и укрыться в помещении бещ окон. Тем, кто находился на улице, он посоветовал проследовать в укрытие или иное безопасное место. В случае необходимости рекомендовал обращаться по телефону 112.
Воронежская область
В городах Воронеж и Борисоглебск, а также в Острогожском и Лискинском районах, была объявлена угроза непосредственной атаки дронов ВСУ. Работали все системы оповещения. Об этом написал губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале, призвав зайти в помещение без окон. Он подчеркнул, что при обнаружении БПЛА следует немедленно уйти из зоны его видимости и позвонить по 112. Всего в регионе было уничтожено 10 украинских беспилотников.
ДНР
Над Донецком прозвучал мощный взрыв. Жители услышали его в северо-западной части города в 21:25-21:30 по московскому времени, сообщили РИА Новости.
Беспилотная опасность
На территории Пермского края был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в telegram-канале регионального министерства территориальной безопасности.
Опасность атаки дронов была введена в Ивановской области, система предупреждения ударов была приведена в действие. Спецслужбы следили за обстановкой. В telegram-канале правительства региона призвали жителей сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.
В городе Новороссийск была объявлена угроза атаки БПЛА. Мэр Андрей Кравченко в своем telegram-канале напомнил жителям, что не стоит прятаться в автомобилях и под стенами многоквартирных домов.
В Тульской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие.
В Ставропольском крае была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области, все средства ПВО переведены режим боеготовности. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС по региону.
В Мордовии была объявлена опасность атаки дронов. Об этом написали в официальном telegram-канале республики.
Ограничения в аэропортах
В Пензенской области ввели план «Ковер» — особый режим авиации, при котором запрещаются полеты над регионом. Об этом написал пензенский губернатор Олег Мельниченко.
Ограничения на взлет и посадку самолетов были введены в:
- тамбовском аэропорту Донское;
- саратовском аэропорту Гагарин;
- аэропорту Сочи;
- нижнегородском аэропорту Стригино;
- аэропорту Геленджика;
- краснодарском аэропорту Пашковский;
- ярославском аэропорту Туношна;
- аэропорту Калуги.
Все ограничения необходимы для безопасности полетов. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
