Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции, в знак поддержки России сжег свой паспорт и отказался от гражданства Великобритании. Об этом иностранец сообщил в одной из соцсетей.
"К черту Великобританию", — заявил Миннис на видео, где зафиксирован момент сжигания британского паспорта. Кадры военный опубликовал на своей странице в соцсети Х.
В июле гражданином России стал американец Дэниэл Мартиндейл, два года оказывавший помощь российской армии в зоне СВО. Паспорт ему был вручен в представительстве ДНР в Москве согласно указу президента Владимира Путина, передает "Царьград". Мартиндейл выразил благодарность российским военным и сотрудникам спецслужб за самоотверженность при освобождении Донбасса.
