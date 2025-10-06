Британский боец СВО сжег свой паспорт в поддержку России. Видео

Британец сжег свой паспорт
Британец сжег свой паспорт Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции, в знак поддержки России сжег свой паспорт и отказался от гражданства Великобритании. Об этом иностранец сообщил в одной из соцсетей.

"К черту Великобританию", — заявил Миннис на видео, где зафиксирован момент сжигания британского паспорта. Кадры военный опубликовал на своей странице в соцсети Х.

В июле гражданином России стал американец Дэниэл Мартиндейл, два года оказывавший помощь российской армии в зоне СВО. Паспорт ему был вручен в представительстве ДНР в Москве согласно указу президента Владимира Путина, передает "Царьград". Мартиндейл выразил благодарность российским военным и сотрудникам спецслужб за самоотверженность при освобождении Донбасса.

