В центре Тюмени открылась новая кофейня

Кофейня открылась в середине сентября
В Тюмени, на улице Осипенко, открылась кофейня «Соболь». Об этом стало известно журналистам URA.RU.
«Заведение называется „Соболь“. Открылось недавно», — сообщает корреспондент агентства.
Ранее по этому адресу располагалась кофейня «Лес», которая принадлежала Марии Екимовой, жене экс-директора департамента информационной политики Тюменской области Антона Машукова. Заведение закрылось в начале сентября, просуществовав несколько лет.
