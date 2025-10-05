05 октября 2025

В центре Тюмени открылась новая кофейня

В центре Тюмени открылась кофейня «Соболь»
Кофейня открылась в середине сентября
Кофейня открылась в середине сентября

В Тюмени, на улице Осипенко, открылась кофейня «Соболь». Об этом стало известно журналистам URA.RU.

«Заведение называется „Соболь“. Открылось недавно», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее по этому адресу располагалась кофейня «Лес», которая принадлежала Марии Екимовой, жене экс-директора департамента информационной политики Тюменской области Антона Машукова. Заведение закрылось в начале сентября, просуществовав несколько лет.

