В Екатеринбурге 2 октября скончался студент магистратуры Уральского государственного экономического университета Саид Муавия Мукхтар Сулиман. Молодой человек приехал на Урал из Ливии, рассказали в Ассоциации иностранных студентов города.
«Не хочется говорить о нем в прошедшем времени, но он [Саид Муавия Мукхтар Сулиман] был прекрасным, образованным, исполнительным, воспитанным, добрым человеком. В каждом из нас он оставил неизгладимый след», — следует из поста в соцсетях ассоциации.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. Ответ будет опубликован, как только появится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!