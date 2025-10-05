05 октября 2025

В Екатеринбурге внезапно умер студент из Ливии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Молодой человек скончался несколько дней назад
Молодой человек скончался несколько дней назад Фото:

В Екатеринбурге 2 октября скончался студент магистратуры Уральского государственного экономического университета Саид Муавия Мукхтар Сулиман. Молодой человек приехал на Урал из Ливии, рассказали в Ассоциации иностранных студентов города.

«Не хочется говорить о нем в прошедшем времени, но он [Саид Муавия Мукхтар Сулиман] был прекрасным, образованным, исполнительным, воспитанным, добрым человеком. В каждом из нас он оставил неизгладимый след», — следует из поста в соцсетях ассоциации.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. Ответ будет опубликован, как только появится.

Фото:

