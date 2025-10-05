05 октября 2025

В УрГЭУ раскрыли причину смерти студента из Ливии

Студент из Ливии умер в общежитии УрГЭУ во время ночного приступа астмы
Иностранный студент страдал астмой, он скончался во время ночного приступа
Иностранный студент страдал астмой, он скончался во время ночного приступа

Студент Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Саид Муавиа Мукхтар Сулиман из Ливии скончался в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, молодой человек умер во время приступа астмы. 

«Саид Муавиа Мукхтар Сулиман скончался 2 октября в общежитии вуза. Молодой человек страдал от астмы. К сожалению, во время ночного приступа студент не смог вовремя воспользоваться ингалятором, который находился поблизости. Университет выражает соболезнования родным и близким Саида», — рассказали в пресс-службе УрГЭУ.

Там уточнили, что Саид жил и учился в Екатеринбурге последние семь лет. Молодой человек окончил бакалавриат, а после поступил в магистратуру УрГЭУ. Саид зарекомендовал себя как отзывчивый и активный студент. В 2024 года он участвовал в акции «Вальс Победы», помогал иностранным студентам адаптироваться к учебному процессу.

