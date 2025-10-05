В УрГЭУ раскрыли причину смерти студента из Ливии

Студент Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Саид Муавиа Мукхтар Сулиман из Ливии скончался в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, молодой человек умер во время приступа астмы.
«Саид Муавиа Мукхтар Сулиман скончался 2 октября в общежитии вуза. Молодой человек страдал от астмы. К сожалению, во время ночного приступа студент не смог вовремя воспользоваться ингалятором, который находился поблизости. Университет выражает соболезнования родным и близким Саида», — рассказали в пресс-службе УрГЭУ.
Там уточнили, что Саид жил и учился в Екатеринбурге последние семь лет. Молодой человек окончил бакалавриат, а после поступил в магистратуру УрГЭУ. Саид зарекомендовал себя как отзывчивый и активный студент. В 2024 года он участвовал в акции «Вальс Победы», помогал иностранным студентам адаптироваться к учебному процессу.
