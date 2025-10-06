Россиян ждет индексация маткапитала и субсидирование ипотеки

В рамках проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы предусмотрено увеличение маткапитала, ипотечные субсидии для семей с детьми и другие меры социальной помощи. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей с детьми и многие другие направления», — сказала Матвиенко во время трансляции парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Она добавила, что объем финансирования социальной сферы составит более 10 триллионов рублей.
Ранее Матвиенко заявила, что в настоящее время ведется работа по вопросу выделения бюджетных средств на индексацию пенсий для работающих пенсионеров, сообщает RT. Она подчеркнула, что основное внимание уделяется поиску финансовых источников для обеспечения ежегодной индексации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.