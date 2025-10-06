Сосед зверски зарезал медсестру в общежитии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Вторчермете пьяный сосед зарезал медсестру в общежитии. Подозреваемый задержан, сообщили URA.RU в СУ СК по Свердловской области.
«В совершении особо тяжкого преступления подозревается местный житель, 1986 года рождения. Предварительно, инцидент произошел на почве распития спиртного во время конфликта», — сказали URA.RU в силовом ведомстве. Против фигуранта возбуждено уголовное дело.
В городском УМВД РФ отметили, что тревожное сообщение в дежурную часть произошло в семь утра. Убийцу задержал прибывший наряд ППС. «Ранее неоднократно судимый гражданин с признаками опьянения доставлен в дежурную часть территориального ОВД. С ним работают полицейские и следователи», — отметили в городской полиции.
