Сосед зверски зарезал медсестру в общежитии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убийство произошло утром 6 октября на Вторчермете
Убийство произошло утром 6 октября на Вторчермете Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете пьяный сосед зарезал медсестру в общежитии. Подозреваемый задержан, сообщили URA.RU в СУ СК по Свердловской области.

«В совершении особо тяжкого преступления подозревается местный житель, 1986 года рождения. Предварительно, инцидент произошел на почве распития спиртного во время конфликта», — сказали URA.RU в силовом ведомстве. Против фигуранта возбуждено уголовное дело.

В городском УМВД РФ отметили, что тревожное сообщение в дежурную часть произошло в семь утра. Убийцу задержал прибывший наряд ППС. «Ранее неоднократно судимый гражданин с признаками опьянения доставлен в дежурную часть территориального ОВД. С ним работают полицейские и следователи», — отметили в городской полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Вторчермете пьяный сосед зарезал медсестру в общежитии. Подозреваемый задержан, сообщили URA.RU в СУ СК по Свердловской области. «В совершении особо тяжкого преступления подозревается местный житель, 1986 года рождения. Предварительно, инцидент произошел на почве распития спиртного во время конфликта», — сказали URA.RU в силовом ведомстве. Против фигуранта возбуждено уголовное дело. В городском УМВД РФ отметили, что тревожное сообщение в дежурную часть произошло в семь утра. Убийцу задержал прибывший наряд ППС. «Ранее неоднократно судимый гражданин с признаками опьянения доставлен в дежурную часть территориального ОВД. С ним работают полицейские и следователи», — отметили в городской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...