Задержан мужчина, жестоко избивший собачку-инвалида в Подмосковье

С мужчиной, жестоко избившим собачку-инвалида, разбирается полиция
Полицейские задержали жителя Подмосковья, который жестоко избил собачку-инвалида. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 

«У подъезда одного из домов на улице Юбилейной мужчина жестоко избил собаку», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Мужчину доставили в отдел, с ним разбираются сотрудники. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, отметила Волк. 

Люди требуют возбудить против задержанного уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. При этом соседи отзываются о мужчине негативно — дома он якобы бьет собственную жену, и на него якобы уже поступало несколько заявлений в полицию, отмечает telegram-канал Shot. 

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина в нетрезвом видео подходит к собаке, у которой не работают задние лапы. Он тянется к ней, но она его кусает. Тогда мужчина вытаскивает животное из коляски, швыряя его на асфальт, а затем гонится и, догнав, начинается жестоко избивать. А после оттирает руки от крови. Собачка сильно пострадала, но выжила.

