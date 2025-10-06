Задержан мужчина, жестоко избивший собачку-инвалида в Подмосковье

Полицейские задержали жителя Подмосковья, который жестоко избил собачку-инвалида. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«У подъезда одного из домов на улице Юбилейной мужчина жестоко избил собаку», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Мужчину доставили в отдел, с ним разбираются сотрудники. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, отметила Волк.
Люди требуют возбудить против задержанного уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. При этом соседи отзываются о мужчине негативно — дома он якобы бьет собственную жену, и на него якобы уже поступало несколько заявлений в полицию, отмечает telegram-канал Shot.
Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина в нетрезвом видео подходит к собаке, у которой не работают задние лапы. Он тянется к ней, но она его кусает. Тогда мужчина вытаскивает животное из коляски, швыряя его на асфальт, а затем гонится и, догнав, начинается жестоко избивать. А после оттирает руки от крови. Собачка сильно пострадала, но выжила.
