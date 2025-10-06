Силуанов напомнил о необычной индексаций пенсий в 2026 году

С 1 января страховые пенсии для всех россиян, независимо от факта трудоустройства, будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Страховые пенсии работающим и неработающим россиянам будут проиндексированы с 1 января на 7,6%», — сказал Силуанов во время трансляции парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Он отметил, что повышение объединит индексацию по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплаты в 2026 году и .
Также он добавил, что в дальнейшем индексация пенсий будет проводиться в установленные сроки — 1 февраля и 1 апреля. Ранее на этих же слушаниях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об индексации маткапитала и субсидировании ипотеки. Она уточнила, что объем финансирования социальной сферы составит более 10 триллионов рублей.
