Семнадцать мгновений весны, Брак с Мироновым и монастырь: Екатерине Градовой исполнилось бы 79 лет

Екатерина Градова — советская актриса, чей образ навсегда вписан в золотой фонд отечественного кинематографа. Для миллионов зрителей она навсегда осталась отважной радисткой Кэт из «Семнадцати мгновений весны». Однако сама актриса считала свою жизнь в искусстве лишь прелюдией к главному — духовным поискам и служению Богу. Путь от всесоюзной славы к Богу, от блеска софитов к простой сельской жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в интеллигентной семье. Ее отец, Георгий Александрович Градов, был известным архитектором и профессором, кавалером ордена Отечественной Войны II степени, ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, трагически погибшим во время восхождения на Памир. Мать, Раиса Ивановна Градова, служила актрисой в Театре имени Гоголя.
«Когда меня спрашивают о моем отце, я тороплюсь сообщить, что он был гвардии майор. На вопрос, был ли он военным, я всегда отвечаю, что он был больше, чем военным — он воевал!» — рассказывала Екатерина Градова православному журналу «Фома».
Несмотря на творческую атмосферу, царившую в доме, и частые посещения театра за кулисами, Катя не сразу осознала свое призвание. Она была единственным ребенком в семье, и родители уделяли большое внимание ее разностороннему образованию: она усиленно изучала английский и немецкий языки, десять лет училась в музыкальной школе по классу фортепиано и брала уроки рисования.
После окончания школы, следуя по прагматичному пути, Екатерина поступила в Московский институт иностранных языков. Однако проучилась она там лишь один курс. Именно в стенах института она поняла, что ее тянет не к языкам, а к сцене. Оставив институт, она подала документы в Школу-студию МХАТ и была принята на курс Василия Петровича Маркова.
Уже на четвертом курсе талант начинающей актрисы был замечен и высоко оценен. В Театре имени Владимира Маяковского она блестяще воплотила на сцене главную роль Александры Негиной в спектакле «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского. Ее уверенная и глубокая игра обратила на себя внимание не только зрителей, но и требовательных театральных критиков. Этот успех стал уверенным стартом ее профессиональной карьеры.
Театр и кино
После окончания Школы-студии МХАТ в 1969 году Градова была принята в труппу Театра имени Маяковского, а в 1971 году перешла в Московский академический театр Сатиры, на сцене которого служила вплоть до 1987 года.
Среди ее заметных работ в Театре Сатиры были роли в спектаклях «Балаганчик дона Кристобаля», «Чудак-Человек», «Пеппи Длинный чулок», «Бешеные деньги» и других. Многие из этих постановок со временем были экранизированы и стали достоянием широкой телевизионной аудитории.
Параллельно с театром развивалась и ее кинокарьера. Дебютом в кино для Градовой стала роль в трагической мелодраме «Осенние свадьбы» (1968). Но подлинная, оглушительная слава пришла к актрисе в 1973 году после выхода на экраны легендарного телесериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
Роль радистки Кэт (Кати Козловой) сделала Екатерину Градову звездой всесоюзного масштаба. Ее героиня, отважная и хрупкая одновременно, стала символом жертвенности и долга. Интересно, что при создании образа Кэт режиссеры обращались к реальной истории советской разведчицы Анны Камаевой.
Однако, по словам актрисы, эта роль далась актрисе невероятно тяжело — как морально, так и физически. Многочисленные падения во время съемок привели к серьезной травме спины, которая беспокоила ее долгие годы. Слава также обрушилась на нее неожиданно и стала тяжелым испытанием. Градова позже вспоминала, что не могла спокойно выйти в магазин, так как ее постоянно окружали толпы поклонников, требуя автографов.
Несмотря на немногочисленную фильмографию, другая ее роль также вошла в историю советского кинематографа. В 1979 году она снялась в культовом детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», сыграв эпизодическую, но запоминающуюся роль очаровательной мошенницы Светланы Волокушиной. Сама актриса эту свою работу не любила и впоследствии отзывалась о ней резко негативно, отмечая, что единственным положительным моментом для нее была работа с Евгением Евстигнеевым.
За свою карьеру Градова успела сняться с такими мэтрами советского кино, как Анатолий Папанов, Владимир Высоцкий, Вячеслав Тихонов. В 1982 году она была награждена Орденом Дружбы народов, а в 1983 году ей было присвоено почетное звание Заслуженной артистки РСФСР. Ее последней работой в кино и театре стала комедия «Гнездо глухаря» в 1987 году, символично поставившая точку в ее актерской биографии.
Личная жизнь
Личная жизнь Екатерины Градовой была наполнена как ярким счастьем, так и глубокими переживаниями. Со своим первым мужем, блистательным актером Андреем Мироновым, она познакомилась еще будучи студенткой. Миронов, пришедший на дипломный спектакль, был покорен молодой артисткой и начал за ней настойчиво ухаживать. В 1971 году они поженились, а в 1973 году у пары родилась дочь Мария, будущая известная актриса.
Однако брак с гениальным, но ветреным Мироновым не был безоблачным. По признанию Градовой, жить с ним было тяжело из-за его постоянных измен. «Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Никак не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы — все едино. Для меня это было пыткой, поэтому и ушла», — рассказывала она позднее. В 1976 году она сама приняла решение о разводе.
«Дома это был молчаливый, скромный и заботливый человек, уставший от своего публичного существования, измученный обязанностью постоянно фонтанировать. Андрей оберегал свой дом от проникновения в него всеобщего шутовства и грязи... В нем отсутствовало лицеприятие, конформизм... Не было в нем лукавства и хитрости совсем», — вспоминала актриса в интервью журналу «Виноград».
Несмотря на разрыв, Екатерина до самой смерти Миронова в 1987 году продолжала его любить. Она хранила память о лучших моментах их совместной жизни — кусочек ткани от рубашки, в которой он делал ей предложение, и трогательные записки с рисунками зайчика, которые он оставлял ей на подушке, уходя на съемки. Только после его ухода из жизни она смогла эмоционально открыться для новых отношений.
«В 33 года я крестилась, а в 38 стала думать: для чего я тут? Ну не для того же, чтобы жуткие слова чужие говорить со сцены, есть пить и переодеваться. Я виновата в том, что не смогла сохранить семью, я виновата в том, что не смогла его простить», — приводит слова актрисы «АиФ».
В конце 1980-х годов, в период глубоких духовных исканий, во время паломнической поездки в Оптину пустынь Екатерина встретила своего второго мужа — физика-ядерщика Игоря Тимофеева. Он был моложе ее на девять лет, но их объединили общие ценности и вера. В 1991 году они обвенчались. Супруги мечтали о детях, но, опасаясь последствий работы Игоря в Чернобыле, решили усыновить ребенка. В 1992 году они взяли из детского дома годовалого мальчика Алексея Суховеркова. Для Градовой это было символично: именно из детдома когда-то брали младенцев для съемок сцены родов ее героини, радистки Кэт.
Поиск Бога и уход из профессии
Конец 1980-х годов стал переломным в жизни Екатерины Градовой. Слава, блеск и суета актерской жизни стали для нее тягостны. Она все больше задумывалась о смысле бытия, о вере. Сильное влияние на нее оказала мать, Раиса Ивановна, которая после тяжелого инсульта, признанного врачами не совместимым с жизнью, ушла в монастырь. Приняв постриг с именем Даниила, она прожила там еще семь лет в гармонии с Богом и собой.
«До 30 с лишним лет я жила на свете некрещеной. Самое сильное чувство посетило меня в день, когда я родила дочь, белоснежную, синеглазую девочку. Восхищение, любовь и страх за нее стали основой того чувства, которое я до сих пор несу в сердце. Маша тоже не была крещена и в три с половиной года пережила тяжелейшее состояние, находясь в реанимации в больнице. В те страшные дни я не знала, где Тот, кому я могла бы крикнуть: "Помоги"!», — рассказывала Градова о том, как пришла к вере, православному педагогическому журналу «Виноград».
Этот пример и собственные духовные поиски привели Екатерину к радикальному решению. В 1987 году она навсегда ушла из Театра Сатиры и из кинематографа. «После того, как я пришла к Богу, мне еще долго пришлось убирать из себя то, что внесла актерская профессия», — признавалась она.
Она нашла новое, глубоко осмысленное служение. Градова окончила Свято-Тихоновский богословский институт и разработала авторский предмет «Живое слово», который преподавала в гимназиях и обычных школах. Ее уроки, основанные на Евангелии и русской классической литературе, были направлены на нравственное воспитание детей. Она также проводила занятия в киноклубе при Всероссийском детском православном движении «Вестники», занималась благотворительностью, помогая сиротам и одиноким старикам.
Большую часть времени она проводила с мужем в простом доме в деревне Горки Владимирской области. Их жизнь была далека от гламура: участок в 20 соток, разведение кроликов и коз, заготовка сена. Она опровергала слухи о своем «отшельничестве», объясняя, что живет в деревне, как на даче, но именно там находила покой и силы.
Градова для местных детей организовывала творческие занятия: ставила мольберты, включала классическую музыку, учила девочек печь торты и мастерить поделки, считая, что «руки у ребенка всегда должны быть заняты. Кто работает руками — тот никогда не будет разрушать».
Смерть
Екатерина Георгиевна Градова скончалась 22 февраля 2021 года в Москве на 75-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инсульт. В тот день ей стало плохо, врачи пытались провести операцию, но сердце не выдержало. Прощание с актрисой прошло в узком кругу родных и близких коллег. Она была похоронена на Аллее актеров Троекуровского кладбища.
Как оказалось, незадолго до смерти она дала большое интервью Андрею Малахову, которое сама назвала последним. В нем она много размышляла о жизни и выразила свое главное желание: «Я бы хотела, чтобы у моих детей и внуков была вечная жизнь».
Екатерина Градова оставила после себя не только незабываемые экранные образы, но и пример удивительного жизненного пути — пути от внешнего успеха к внутренней гармонии, от славы актрисы к тихой, но сияющей славе человека, нашедшего свою истинную веру и предназначение. Ее наследие — это и ее дочь, народная артистка России Мария Миронова, внуки Андрей и Федор, и сотни детей, чьи сердца она тронула своей педагогической и благотворительной деятельностью.
